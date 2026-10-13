Khởi tố nhóm đối tượng tụ tập ăn nhậu rồi sử dụng ma tuý

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Trà Bồng xác định trong 3 ngày: 23, 24 và 25/9, khi tụ tập, tổ chức ăn nhậu, 5 đối tượng: Hồ Văn Oai, Nguyễn Văn Thường, Trần Thanh Bình, Nguyễn Hữu Vũ và Nguyễn Văn Bình, đã bàn bạc, góp tiền mua ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Oai, Vũ và Bình. Xác định có dấu hiệu tội phạm, Công an xã Trà Bồng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc để Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh, thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu và củng cố chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xác định hành vi của 5 đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Nhóm đối tượng bị khởi tố

Qua vụ án, cơ quan Công an khuyến cáo: mỗi người dân hãy nâng cao cảnh giác, không bao che, không tiếp tay và mạnh dạn lên án, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy; mỗi gia đình hãy quan tâm, quản lý và giáo dục con em mình.