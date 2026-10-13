Bắt tạm giam 'con nghiện' tông chết người
A Drôss (2003, trú xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe mô-tô lưu thông đến giao lộ đường dẫn lên cầu số 1 và đường vành đai khu Trung tâm hành chính cũ (phường Kon Tum, Quảng Ngãi) đã tông vào xe đạp do ông P.T.V (trú phường Kon Tum) điều khiển, hậu quả làm ông P.T.V tử vong.
Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an đã khẩn trương có mặt xử lý hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân và tiến hành kiểm tra chất kích thích đối với người điều khiển phương tiện. Kết quả xét nghiệm cho thấy A Drôss dương tính với chất ma túy loại Methamphetamine. Ngày 12-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng A Drôss về hành vi: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bat-tam-giam-con-nghien-tong-chet-nguoi-post359355.html