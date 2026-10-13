Bắt tạm giam 'con nghiện' tông chết người

Cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam đối tượng A Drôss.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an đã khẩn trương có mặt xử lý hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân và tiến hành kiểm tra chất kích thích đối với người điều khiển phương tiện. Kết quả xét nghiệm cho thấy A Drôss dương tính với chất ma túy loại Methamphetamine. Ngày 12-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng A Drôss về hành vi: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.