Tuyên truyền phòng chống cháy nổ cho 100 hộ kinh doanh nhà xưởng cơ sở thuê trọ

Các hộ kinh doanh nhà xưởng, nhà trọ trên địa bàn xã Phượng Dực học tập nghiêm túc về phòng chống cháy nổ. Ảnh: Đức Tuấn

Trong những năm gần đây, tình hình cháy nổ trên phạm vi cả nước nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng có chiều hướng gia tăng và diễn ra hết sức phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ cháy nổ là do sự thiếu ý thức cảnh giác của người dân trong công tác PCCC.

Đặc biệt, tại các khu vực đông dân cư, các khu nhà cho thuê trọ, khu vực chợ, các cơ sở kinh doanh với nhu cầu sử dụng điện, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ do chập điện là rất lớn. Trong đó, cháy nổ do chập điện, sử dụng khí đốt hóa lỏng, thiếu thiết bị an toàn phòng cháy chữa cháy được coi là những nguyên nhân hàng đầu.

Những bài học sinh động được truyền tải dễ hiểu, dễ tiếp thu. Ảnh: Đức Tuấn

Vì vậy để chủ động công tác PCCC và CNCH trên địa bàn xã Phượng Dực, Đội CC&CNCH khu vực số 34 đã phối hợp với UBND xã, Công an xã Phượng Dực tổ chức buổi tuyên truyền hướng dẫn an toàn PCCC và CNCH và xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 34 đã tuyên truyền, phổ biến về trách nhiệm của chủ cơ sở cho thuê trọ, chủ các xưởng sản xuất, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ quan doanh nghiệp trong công tác đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hướng dẫn chi tiết các giải pháp tăng cường an toàn PCCC và CNCH, cho các nhà ở nhiều căn hộ và cơ sở cho thuê trọ như: Các giải pháp phòng cháy, tăng cường giải pháp thoát nạn, giải pháp ngăn chặn cháy lan, giải pháp cảnh báo cháy sớm, trang bị phương tiện chữa cháy. Đồng thời trực tiếp hướng dẫn các học viên thực hành sử dụng một số phương tiện chữa cháy và CNCH cơ bản đã trang bị tại cơ sở…

Các hộ dân thực hành phương án sát với xảy ra trên thực tế. Ảnh: Đức Tuấn

​Qua buổi tuyên truyền, tập huấn, chủ hộ gia đình, chủ các cơ sở đã nhận thức rõ, việc triển khai đầy đủ các biện pháp PCCC không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm của mỗi chủ cơ sở và cá nhân trong việc bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của cộng đồng và cũng thức rõ ràng về vai trò quan trọng của mình trong việc tạo ra một môi trường sống và làm việc an toàn, góp phần xây dựng một cộng đồng vững mạnh, giảm thiểu rủi ro cháy nổ và bảo vệ sự bình yên cho tất cả mọi người.