Người phụ nữ mất tích nhiều tháng được công an đưa trở về nhà trong hoàn cảnh đặc biệt

Có những hành trình không được đo bằng thành tích hay những con số, mà được ghi nhớ bởi niềm vui đoàn tụ và sự ấm áp khi một người tìm lại mái nhà thân thuộc. Với Công an xã Đa Kia, TP Đồng Nai, chuyến đi hơn 200km trong đêm để đưa chị N.T.H trở về bên gia đình là một hành trình đầy ý nghĩa như thế.

Theo Công an TP Đồng Nai, tối 12/10, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về một phụ nữ đi lạc trên địa bàn, không có giấy tờ tùy thân, không có điện thoại và có biểu hiện tâm lý không ổn định, Công an xã Đa Kia nhanh chóng cử cán bộ xác minh, hỗ trợ đưa chị về trụ sở.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và phối hợp với các đơn vị liên quan, lực lượng Công an xác định chị N.T.H cư trú tại phường Tân An, tỉnh Tây Ninh.

Chị đã rời khỏi nhà và đi lang thang trong nhiều tháng. Qua trao đổi với Công an phường Tân An và tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, các cán bộ được biết gia đình chị vẫn còn nhiều khó khăn.

Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì Nhân dân phục vụ, Công an xã Đa Kia khẩn trương lên đường ngay trong đêm. Từ 23 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau, các cán bộ vượt hơn 200km, phối hợp với Công an phường Tân An đưa chị Hằng trở về nhà an toàn.

Sau nhiều tháng xa cách, giây phút người thân trở về khiến gia đình không khỏi xúc động.

Chị N.T.T, người nhà của chị N.T.H, bày tỏ lòng biết ơn trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tình của lực lượng Công an thành phố Đồng Nai khi không quản đường xa, đêm khuya để giúp gia đình đón chị trở về. Với người thân, đây không chỉ là cuộc đoàn tụ mà còn là niềm an tâm khi chị H. được trở về an toàn.

Hơn 200km đường đêm khép lại bằng khoảnh khắc đoàn tụ ấm áp. Chuyến đi góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an tận tâm, trách nhiệm, luôn sẵn sàng có mặt khi người dân cần giúp đỡ.

“Gần dân nhất” không chỉ thể hiện ở khoảng cách địa lý mà còn ở sự gắn bó, sẻ chia và tinh thần không ngại khó khăn, không quản đường xa để giúp đỡ Nhân dân bằng những việc làm thiết thực.