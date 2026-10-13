Hội Cựu chiến binh Việt Nam phổ biến pháp luật tại Lâm Đồng

Quang cảnh hội nghị

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường cho biết, việc khen thưởng nhân Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 nhằm ghi nhận đóng góp của các luật sư, trợ giúp viên pháp lý và nhà báo trong quá trình đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên cựu chiến binh.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Một trường hợp pháp lý được đề cập là vụ án “Hủy hoại rừng” xảy ra tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông trước đây, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, liên quan đến 7 hội viên cựu chiến binh. Vụ án kéo dài hơn 11 năm, trải qua nhiều lần xét xử và các giai đoạn tố tụng.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiều lần có văn bản kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét khách quan, thận trọng, đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên.

Đại tá Nguyễn Thái Bình, Phó Ban Công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phổ biến các quy định pháp luật về thừa kế tại hội nghị

Các luật sư, trợ giúp viên pháp lý đã dành thời gian nghiên cứu hồ sơ, tham gia bào chữa và trợ giúp pháp lý miễn phí. Trong khi đó, báo chí theo dõi, phản ánh vụ việc, góp phần đưa thông tin pháp lý đến công chúng, nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ công dân.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại tá Dương Công Hiệp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen cho 10 cá nhân có đóng góp trong quá trình đồng hành, trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam mong muốn đội ngũ luật sư, trợ giúp viên pháp lý, người làm báo tiếp tục phát huy trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, đồng hành cùng người dân, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với pháp luật.

Các cựu chiến binh tham dự hội nghị sáng nay

Ngoài phân tích pháp lý từ những vụ việc cụ thể, trong khuôn khổ hội nghị, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng còn được phổ biến các quy định pháp luật về thừa kế và một số văn bản pháp luật mới ban hành năm 2026.