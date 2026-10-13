'Con nghiện' lái mô tô tông người đi xe đạp tử vong ở Quảng Ngãi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với A Drôss (SN 2003, trú tại xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với A Drôss. (Ảnh: C.A)

Kết quả điều tra xác định, khoảng 17h ngày 17/7, A Drôss lái mô tô chạy trên đường dẫn lên cầu số 1, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Khi đến giao lộ đường dẫn lên cầu số 1 và đường vành đai khu Trung tâm hành chính cũ, xe do A Drôss cầm lái đã tông vào xe đạp do ông P.T.V. (trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, khiến ông V. tử vong.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt xử lý hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân và tiến hành kiểm tra chất kích thích đối với người điều khiển phương tiện.

Kết quả xét nghiệm cho thấy A Drôss dương tính với chất ma túy loại Methamphetamine. Đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy trước thời điểm xảy ra tai nạn 2 ngày.

Hồi tháng 9 vừa qua, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Văn Vĩnh Hoàng (SN 1998, trú tại phường Phong Phú, TP Huế) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h25 ngày 9/7, Hoàng điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH 125i, màu trắng, biển số 75C1-xxx.xx chạy trên đường Thế Chí Tây (phường Phong Phú, TP Huế) theo hướng từ phường Phong Quảng đi phường Phong Dinh.

Khi đến đoạn đường trên, xe của Hoàng xảy ra va chạm với xe đạp do em N.T.P. (SN 2015, trú cùng địa phương) điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến em P. bị thương nặng và tử vong sau đó.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, Hoàng có nồng độ cồn trong máu 254,82 mg/100 ml; kết quả xét nghiệm nước tiểu dương tính với chất ma tuý Methamphetamine. Ngoài ra, Hoàng điều khiển xe máy đi về phía bên trái đường, không đi đúng phần đường theo chiều di chuyển.