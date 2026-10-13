Gia Lai tăng cường kiểm tra chất cấm Salbutamol trong chăn nuôi bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Gia Lai tăng cường kiểm tra, ngăn chặn chất cấm Salbutamol trong chăn nuôi. (Ảnh minh hoạ)

Tăng cường kiểm soát chất cấm trong chăn nuôi

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Văn bản số 12474/UBND-NNMT, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát và ngăn chặn việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, đặc biệt là Salbutamol. Đây là giải pháp nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thời gian gần đây, một đường dây sử dụng chất cấm Salbutamol để vỗ béo, tạo nạc cho heo với quy mô đặc biệt lớn đã bị phát hiện, triệt phá tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phía Nam.

Trước diễn biến này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành và địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Việc siết chặt quản lý không chỉ tập trung vào các cơ sở chăn nuôi mà còn hướng đến toàn bộ hoạt động liên quan, từ sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi đến kiểm dịch, vận chuyển, giết mổ và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật.

Tập trung kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cao

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh cùng các cơ quan, địa phương liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi và việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Cùng với đó, công tác kiểm soát kiểm dịch, vận chuyển, giết mổ và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật phải được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y và an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, hoạt động kiểm tra sẽ tập trung vào các cơ sở có nguy cơ cao, kết hợp tăng cường lấy mẫu giám sát nhằm kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm. Những trường hợp sử dụng chất cấm hoặc có hành vi vi phạm liên quan sẽ bị xử lý nghiêm theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết. Qua đó, bảo đảm các vụ việc được xử lý kịp thời, hạn chế nguy cơ chất cấm xâm nhập vào chuỗi cung ứng thực phẩm.

Phối hợp liên ngành, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng

UBND tỉnh Gia Lai đồng thời yêu cầu Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế và UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tăng cường nắm bắt tình hình, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về chăn nuôi, thú y và an toàn thực phẩm. Việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người chăn nuôi và các cơ sở kinh doanh được xem là yếu tố quan trọng để phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ cơ sở.

Thông qua chỉ đạo này, Gia Lai hướng đến kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình sản xuất, lưu thông và tiêu thụ sản phẩm động vật. Qua đó, góp phần bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển theo hướng an toàn, bền vững.