Đồng Tháp: Một công nhân nhà máy bị trấu đè dẫn đến tử vong

Kho chứa trấu nơi xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, khoảng 21 giờ ngày 10/10/2026, ông N.V.S. (sinh năm 1983, trú tại xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) đang làm việc tại kho chứa trấu của một công ty kinh doanh lương thực ở ấp An Lợi, xã Cái Bè.

Trong quá trình hút trấu từ trong kho ra băng chuyền để chuyển xuống ghe, ông S. dùng một thanh kim loại chọc vào đống trấu nhằm đưa trấu xuống miệng phễu máy hút. Bất ngờ, khối trấu phía trên đổ sập, vùi lấp người công nhân.

Phát hiện sự việc, những người xung quanh nhanh chóng tìm cách đưa ông S. ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Cái Bè phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đến hiện trường khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động./.