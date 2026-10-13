Bí ẩn thi thể trong hòm bê tông: Hành trình 6 năm truy lùng cựu quân nhân Mỹ

Cati Blauvelt, 22 tuổi, xuất hiện lần cuối vào ngày 23/10/2016 tại nơi làm việc. Sau khi tan ca, cô gọi điện cho cháu gái họ để trao đổi về kế hoạch gặp mặt. Kể từ cuộc gọi đó, không ai còn liên lạc được với Cati.

Gia đình đã lập tức trình báo cô mất tích. Trong quá trình tìm kiếm, một số bạn bè của Cati đã đến trang trại cũ bỏ hoang ở thị trấn Simpsonville, South Carolina, nơi họ thường tụ tập. Theo cảnh sát, ngôi nhà đã bỏ hoang 20 năm và rất khó tiếp cận do nằm trong khu vực nhiều cây cối và thảm thực vật mọc um tùm.

Rạng sáng 26/10, hai người bạn Wayne Roper và Richard Hargrove tìm thấy thi thể Cati trong tầng hầm của một căn nhà bỏ hoang, nằm bên trong chiếc hộp bê tông được che kín bằng các tấm ván ép.

Thi thể Cati Blauvelt được tìm thấy tại ngôi nhà bỏ hoang - nơi cô và bạn bè thường tụ tập. Ảnh: South Carolina Attorney General.

Khám nghiệm cho thấy một lưỡi dao găm nằm ở vùng cổ Cati. Các điều tra viên xác định cô tử vong do mất máu sau khi bị đâm.

Bên ngoài ngôi nhà, cảnh sát phát hiện những vết máu kéo dài xuống tầng hầm. Chi tiết này khiến nhà chức trách nghi ngờ Cati bị sát hại ở bên ngoài, sau đó thi thể mới được đưa xuống dưới.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát tìm thấy ôtô của Cati tại một bãi đỗ xe. Camera an ninh của cửa hàng sửa chữa ôtô gần đó ghi lại cảnh chiếc xe đi vào bãi sau thời điểm nạn nhân được cho là đã tử vong. Người điều khiển xe sau đó xuống xe rồi rời khỏi hiện trường bằng một chiếc ôtô khác.

Khi cảnh sát thẩm vấn, Wayne và Richard hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra, giao nộp mẫu ADN và điện thoại để phục vụ xác minh. Sau đó, họ được loại khỏi diện tình nghi.

Người chồng bỏ trốn với tình mới

Trong quá trình điều tra, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ John Blauvelt, người chồng đang sống ly thân với Cati. Cả hai từng hẹn hò khoảng một năm trước khi âm thầm đến tòa án làm thủ tục kết hôn, nhưng mối quan hệ đã kết thúc chỉ vài tháng trước khi Cati qua đời.

John, nhân viên tuyển quân 28 tuổi của Lục quân Mỹ tại địa phương, nói với cảnh sát rằng hai người là "cặp đôi tệ hại nhất", thường xuyên cãi vã, la hét vào mặt nhau. Dẫu vậy, John phủ nhận liên quan đến cái chết của vợ hay biết chuyện gì đã xảy ra với cô.

Tuy nhiên, các điều tra viên nhanh chóng nhận thấy John có những biểu hiện bất thường, dường như không quá bất ngờ trước thông tin vợ bị sát hại. Anh ta cũng không đặt những câu hỏi thường thấy như: “Các anh tìm thấy cô ấy ở đâu? Cô ấy chết như thế nào?”.

Mối nghi ngờ của cảnh sát càng gia tăng khi hình ảnh tại tang lễ Cati cho thấy John xuất hiện bên cạnh Hannah Thompson, cô gái 17 tuổi được xác định là bạn gái của anh ta sau đó.

Qua điều tra, John quen Hannah khi mời một nhóm thanh thiếu niên địa phương đến nhà mình dự tiệc. Sau khi John ly thân, Hannah đã chuyển đến sống cùng anh ta, khiến cha của thiếu nữ trình báo con gái mất tích. John bị bắt vào tháng 2/2016 và bị buộc tội góp phần khiến người chưa thành niên sa vào hành vi phạm pháp.

Trong quá trình điều tra vụ việc này, Cati kể với cảnh sát về một vụ bạo lực gia đình trước đó. Sau khi John bị buộc tội bạo hành vợ, Cati nộp đơn xin lệnh cấm tiếp xúc đối với anh ta. Cuối cùng, Lục quân Mỹ cắt giảm lương của John và điều chuyển anh ta sang làm công việc hành chính tại văn phòng. Gia đình Cati cho rằng John đổ lỗi cho vợ đã hủy hoại cuộc đời mình.

Cảnh sát thẩm vấn Hannah, nhưng cô phủ nhận biết về vụ sát hại Cati. Do không có bằng chứng, cảnh sát để Hannah và John rời đi.

Chỉ vài ngày sau tang lễ, bộ đôi đột ngột biến mất không dấu vết.

Cuộc truy lùng 6 năm

Ngày 18/11/2016, cảnh sát phát lệnh bắt John với cáo buộc sát hại Cati, chính thức đưa anh ta vào diện truy nã.

Dù nhận được nhiều tin báo về việc John và Hannah xuất hiện trong hình ảnh camera an ninh, cũng như thông tin John rút tiền tại máy ATM, cảnh sát vẫn không thể xác định được nơi ở của họ. Cảnh sát Tư pháp Mỹ tham gia truy tìm, lần ra cặp đôi đã đi qua các bang Alabama, Texas và California, New Mexico.

Gần 5 tuần sau, ngày 12/12/2016, Hannah được tìm thấy tại bang Oregon, được cho là bị John bỏ rơi. Cô gọi điện cho gia đình nói muốn trở về nhà. Cha Hannah sau đó lái xe đến đón con gái về Simpsonville.

Hannah kể với cảnh sát rằng John đã thừa nhận đâm chết Cati. John liên tục nói chính Hannah là nguyên nhân khiến anh ta ra tay, cô lo sợ mình sẽ bị đổ lỗi cho vụ án.

Tuy nhiên, Hannah không thể cung cấp cho nhà chức trách manh mối về nơi ở của John. Vụ án bị đình trệ 6 năm.

John Blauvelt (trái) và Hannah Thompson. Ảnh: Simpsonville Police Department.

Đến 2022, một đội điều tra chuyên trách các vụ án tồn đọng của Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Mỹ tham gia truy tìm John. Điều tra viên thẩm vấn Hannah một lần nữa. Cô tiết lộ vẫn nhắn tin với John trong khoảng hai năm sau khi trở về Simpsonville. Hannah cho biết John có thể đang sống cùng một phụ nữ khác tại Oregon.

Đội điều tra lần ra dấu vết của John ở thành phố Medford, Oregon. Anh ta sử dụng bí danh "Ben Klein" sống tại nhà bạn gái mới tên Stephanie.

Khi John bị bắt ngày 20/7/2022, Stephanie vô cùng bất ngờ vì trong gần 6 năm bên nhau, anh ta đã liên tục nói dối về danh tính thật của mình.

John bị truy tố tội giết người và phải ra hầu tòa năm 2024.

Tại phiên xét xử, Hannah giữ vai trò nhân chứng then chốt. Lời khai của cô cùng những đoạn video và bằng chứng do các điều tra viên thu thập đã góp phần hé lộ diễn biến vụ án. Hannah cũng chính là người lái chiếc ôtô đưa John rời đi sau khi chiếc xe của Cati bị bỏ lại.

Tháng 9/2024, John bị bồi thẩm đoàn tuyên có tội và phải nhận án tù chung thân, không có cơ hội được ân xá. Anh ta đang kháng cáo bản án.

Hannah bị truy tố với 5 cáo buộc trọng tội, gồm hai cáo buộc không trình báo hoặc che giấu trọng tội, hai cáo buộc cản trở công lý và một cáo buộc đồng phạm sau khi tội phạm xảy ra. Ban đầu cô không nhận tội.

Đến ngày 20/8/2025, Hannah nhận tội với một cáo buộc cản trở công lý và một cáo buộc không trình báo trọng tội. Cô bị tuyên án ba năm quản chế và không phải ngồi tù.