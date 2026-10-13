Ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện

Quang cảnh buổi lễ.

Quy chế ký kết quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương thức phối hợp của ba đơn vị, trong đó lấy phòng ngừa là chính. Các nội dung chính gồm: Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức an toàn điện, phòng cháy chữa cháy; kiểm tra an toàn điện, kiểm soát thị trường, xử lý hành vi sản xuất, kinh doanh thiết bị điện giả, kém chất lượng; phối hợp cắt, cô lập nguồn điện khi chữa cháy và xử lý sau đám cháy; cung cấp thông tin phục vụ xác định nguyên nhân các vụ cháy có liên quan đến điện.

Việc ký kết quy chế được kỳ vọng tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa ba ngành, góp phần giảm thiểu cháy, nổ do điện, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điện lực Đồng Tháp trao tặng cầu dao chống giật cho mô hình "Lắp đặt cầu dao chống cháy nổ".

Phát biểu tại lễ ký kết, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, việc ký kết có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm chung của ba cơ quan, đơn vị trong chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nguy cơ mất an toàn về điện có thể dẫn đến cháy, nổ. Để quy chế đi vào thực chất, Công an tỉnh đề nghị Công ty Điện lực tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Cụ thể hóa thành kế hoạch, xác định rõ đầu mối, trách nhiệm và chế độ phối hợp; chủ động rà soát, phân loại địa bàn, cơ sở, nhóm khách hàng có nguy cơ cao về sự cố điện; chia sẻ kịp thời thông tin về sự cố điện, quá tải, câu mắc điện trái quy định cho lực lượng Công an; rà soát, đề xuất chính sách xã hội hóa hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn thay thế dây điện cũ, hư hỏng; nhân rộng mô hình “Lắp đặt cầu dao chống cháy, nổ, thiết bị chống dòng rò” đến từng hộ gia đình; đẩy mạnh kiểm tra, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, trọng tâm là hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất - kinh doanh, cơ sở sản xuất, kho bãi, chợ; khi phát hiện nguy cơ nghiêm trọng phải phối hợp ngay với chính quyền địa phương, Công an để xử lý dứt điểm.

Đại diện các đơn vị ký kết.

Đối với Sở Công thương tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn điện, phối hợp xây dựng nội dung tuyên truyền thống nhất, dễ hiểu, phù hợp từng nhóm đối tượng; thường xuyên trao đổi thông tin với lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thực hiện tinh thần “phòng ngừa từ sớm, từ xa”, không để xảy ra cháy, nổ mới phối hợp giải quyết.