Đà Nẵng: Thu hồi hơn 163 tỷ đồng qua thanh tra và thi hành án

Sáng 13-10, tại hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2026, ông Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, báo cáo tình hình phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn.

Ông Võ Công Chánh, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng, báo cáo tại hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, Thanh tra thành phố triển khai 67 cuộc thanh tra, ban hành 64 kết luận. Qua thanh tra, cơ quan chức năng kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 68 tổ chức và 26 cá nhân; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 39,4 tỷ đồng, xử lý khác hơn 787 triệu đồng và xử lý vi phạm hành chính hơn 968 triệu đồng. Số tiền thực tế đã thu hồi nộp ngân sách hơn 38,3 tỷ đồng.

Cùng thời gian, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố khởi tố 33 vụ án, 44 bị can. Tòa án nhân dân thành phố thụ lý giải quyết 24 vụ, trong đó có 15 vụ liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên.

Đối với khu vực ngoài nhà nước, lực lượng công an khởi tố 4 vụ án, 4 bị can với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 634 triệu đồng; đã thu hồi toàn bộ số tiền này.

Qua thi hành án các vụ án tham nhũng, kinh tế, thành phố thu hồi hơn 124,9 tỷ đồng, đạt 27,35% tổng số tiền phải thi hành. Cộng với khoản thu hồi qua thanh tra, tổng số tiền thu hồi đạt hơn 163 tỷ đồng.

Ngoài ra, qua tháo gỡ vướng mắc cho 353 dự án, cơ sở nhà đất tồn đọng, thành phố thu ngân sách 1.471 tỷ đồng.