Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an cơ sở bắt giữ 4 đối tượng bị INTERPOL truy nã quốc tế, trong đó có 3 người quốc tịch Hàn Quốc và 1 người quốc tịch Mông Cổ.

Trong hai ngày 7 và 8/10, lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục bàn giao 3 đối tượng cho Cảnh sát Hàn Quốc và 1 đối tượng cho Cảnh sát Mông Cổ tại Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Bắt 4 người nước ngoài bị truy nã quốc tế lẩn trốn tại Đà Nẵng. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường An Hải và phường Ngũ Hành Sơn bắt giữ 3 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc, gồm Oh Kihoon (SN 1988), An Heejin (SN 1977) và Lee Jongmin (SN 1990). Các đối tượng bị INTERPOL truy nã quốc tế theo yêu cầu của Cảnh sát Hàn Quốc về các hành vi lừa đảo và tổ chức đánh bạc.

Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Hòa Cường bắt giữ ERDENEMUNKH BARKHAS (SN 1990, quốc tịch Mông Cổ). Đối tượng này bị INTERPOL truy nã quốc tế về hành vi lừa đảo theo yêu cầu của Cảnh sát Mông Cổ.

Theo cơ quan chức năng, cả 4 đối tượng đều nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó di chuyển và lưu trú tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng nhằm lẩn trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã rà soát, xác minh, xác định nơi lẩn trốn và tổ chức bắt giữ các đối tượng.

Sau khi hoàn tất thủ tục theo quy định, Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao các đối tượng cho lực lượng cảnh sát Hàn Quốc và Mông Cổ tại Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.