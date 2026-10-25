Báo động đỏ cho Garnacho

Hôm 24/10, Aston Villa giành trọn 3 điểm trước Man City thuộc vòng 8 Premier League. Đáng chú ý, Garnacho không được đăng ký thi đấu, qua đó tiếp tục cho thấy vị thế ngày càng mờ nhạt trong kế hoạch của HLV Unai Emery.

Kể từ khi gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn vào hè 2026, Garnacho mới 5 lần ra sân trên mọi đấu trường, gồm 3 trận tại Premier League và 2 trận ở Champions League. Anh chưa đá chính lần nào và chỉ có tổng cộng 60 phút thi đấu. Những con số phản ánh rõ việc tiền đạo người Argentina chưa thể thuyết phục ban huấn luyện.

Theo Football Insider, Aston Villa sẵn sàng hạn chế thời gian thi đấu của Garnacho nếu phong độ của cầu thủ không được cải thiện. Thậm chí, khả năng chấm dứt hợp đồng cho mượn cũng được đề cập. Aston Villa được cho là muốn tránh kích hoạt điều khoản mua đứt bắt buộc trị giá 43 triệu bảng, vốn phụ thuộc vào số lần ra sân của cầu thủ 22 tuổi.

Đây không phải lần đầu Aston Villa làm vậy. Mùa trước, đội bóng này hạn chế sử dụng Harvey Elliott để tránh phát sinh nghĩa vụ tài chính với Liverpool khi tiền vệ người Anh tiến gần ngưỡng ra sân quy định trong hợp đồng.

Garnacho từng được kỳ vọng trở thành ngôi sao tại MU sau màn trình diễn ấn tượng ở mùa 2022/23. Tuy nhiên, phong độ sa sút khiến Garnacho bị bán đứt vào hè 2025. Chelsea sau đó trao cho Garnacho cơ hội, nhưng anh không đáp ứng kỳ vọng. Chỉ sau một mùa giải, đội bóng thành London để cầu thủ này sang Aston Villa theo dạng cho mượn.

Highlights Aston Villa 2-1 Manchester City Tối 24/10, Aston Villa vượt qua Manchester City với tỷ số 2-1 tại vòng 8 Premier League 2026/27.