Con chở bạn đi xe lạng lách, mẹ bị phạt 9 triệu đồng

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT số 3 phát hiện đoạn video ghi lại cảnh hai học sinh không đội mũ bảo hiểm, chở nhau trên xe máy điện. Đáng chú ý, người điều khiển phương tiện liên tục lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Hành vi vi phạm được người dân ghi lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ các em học sinh liên quan cùng phụ huynh và mời đến trụ sở làm việc.

Theo kết quả xác minh, hành vi vi phạm trên diễn ra vào khoảng 17h chiều 20/10 trên đường Trường Chinh (Hà Nội). Em C.L.M.Đ (SN 2011) điều khiển xe máy điện BKS 29AF-692XX chở theo em V.V.A. (SN 2011) không đội mũ bảo hiểm, lưu thông trên đường với tốc độ cao. Điều nguy hiểm hơn, cả hai liên tục điều khiển xe lạng lách, đánh võng khiến người đi đường sợ hãi. Thời điểm xảy ra vụ việc, em Đ. chưa đủ 16 tuổi.

Nam sinh và phụ huynh tại cơ quan Công an.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng CSGT đã lập biên bản đối với cả hai nam sinh trên. Việc xử lý các trường hợp chưa thành niên được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an cũng làm rõ trách nhiệm của chị L.T.T. (SN 1981), mẹ của em Đ và là chủ phương tiện. Với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, chị T. bị lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt 9 triệu đồng.

Từ vụ việc trên, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ việc sử dụng phương tiện của con em, tuyệt đối không giao xe khi các em chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định. Đồng thời, gia đình cần thường xuyên nhắc nhở con em chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm, không lạng lách, đánh võng và không thực hiện các hành vi gây nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Việc giao xe cho người chưa đủ điều kiện không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn mà còn khiến chủ phương tiện phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật. Sự quan tâm, quản lý của gia đình có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh.