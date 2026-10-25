Suzuki gây ấn tượng trong chiến thắng Man City. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc tiếp đón Manchester City ở vòng 8 Premier League hôm 24/10, Suzuki trở thành một trong những nhân tố nổi bật nhất của Aston Villa. Đội khách liên tục gia tăng sức ép sau khi bị dẫn trước, nhưng thủ môn người Nhật Bản vẫn giữ được sự tập trung và thực hiện nhiều pha cứu thua quan trọng.

Theo Fotmob, Suzuki có ba pha cứu thua ngay trong hiệp một, qua đó ngăn chặn 1,13 bàn thắng kỳ vọng (xG) từ những tình huống dứt điểm của Man City. Anh cũng có một lần đấm bóng giải nguy, góp phần giảm áp lực cho hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Không chỉ nổi bật trong khâu cản phá, thủ thành sinh năm 2002 còn thể hiện khả năng xử lý bóng bằng chân đáng chú ý. Suzuki thực hiện sáu lần thu hồi bóng và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 86%, giúp Aston Villa duy trì sự ổn định khi triển khai bóng từ tuyến dưới.

Suzuki làm nản lòng các ngôi sao Man City. Ảnh: Reuters.

Bình luận trên BBC, cựu tiền vệ Owen Hargreaves dành nhiều lời khen cho thủ môn người Nhật Bản. Ông ví Suzuki như "một cầu thủ được tạo ra trong phòng thí nghiệm", đồng thời nhấn mạnh thể hình lý tưởng, kỹ năng chơi chân và khả năng cản phá của anh.

Ở kỳ chuyển nhượng hè qua, việc chia tay thủ thành số một Emiliano Martinez từng khiến Aston Villa đối mặt với bài toán khó. Tuy nhiên, Suzuki đang giúp đội chủ sân Villa Park giải quyết vấn đề theo cách đầy thuyết phục.

Thay vì cố gắng tái hiện phong cách của Martinez, tuyển thủ Nhật Bản mang đến những phẩm chất khác biệt, đặc biệt ở khả năng chọn vị trí, phản xạ và sự điềm tĩnh trong khung thành.

“Cậu ấy thực sự xuất sắc", hậu vệ Matty Cash chia sẻ trên TNT Sports. "Ngay trong buổi tập đầu tiên khi mới đến, ở bài tập kiểm soát bóng, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi vừa ký hợp đồng với một tiền vệ. Khả năng quan sát của cậu ấy thật đáng kinh ngạc. Suzuki bắt bóng bổng rất tốt, điều mà bất kỳ hậu vệ cánh nào cũng mong muốn ở một thủ môn".

Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Suzuki sẽ giúp Aston Villa thêm tự tin trong cuộc đua top 4 tại Premier League. Với HLV Unai Emery, việc tìm được người kế nhiệm xứng đáng cho Martinez có thể là một trong những quyết định chuyển nhượng thành công nhất của đội bóng mùa này.

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Highlights Aston Villa 2-1 Manchester City Tối 24/10, Aston Villa vượt qua Manchester City với tỷ số 2-1 tại vòng 8 Premier League 2026/27.