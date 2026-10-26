Man Utd họp khẩn sa thải Carrick: Eddie Howe bất ngờ dẫn đầu danh sách thế chỗ?

Thất bại thảm hại 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford ở vòng đấu cuối tuần qua đã nối dài chuỗi 8 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng của MU trên mọi đấu trường, đồng thời đánh dấu trận thua thứ 6 trong 12 lần ra sân gần nhất. Chuỗi phong độ nghèo nàn tại Premier League khiến Quỷ đỏ tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng và chỉ còn hơn nhóm “cầm đèn đỏ” vỏn vẹn 1 điểm.

Kết quả đáng thất vọng này khiến tương lai của Carrick trở thành vấn đề cấp bách với ban lãnh đạo MU. Theo báo The Guardian, ban lãnh đạo MU đang tích cực thảo luận về khả năng chấm dứt hợp đồng với HLV này, thậm chí nội bộ đội bóng đã xuất hiện kỳ vọng rằng quyết định sa thải sẽ sớm được đưa ra.

Carrick đang đưa MU xô đổ hàng loạt cột mốc đáng xấu hổ.

Áp lực đè nặng lên chiếc ghế của chiến lược gia 45 tuổi vốn đã gia tăng mạnh mẽ sau trận thua 1-4 trước Como ở Champions League giữa tuần. Dù vậy, ban lãnh đạo vẫn quyết định trao cơ hội cho ông ở cuộc tiếp đón Bournemouth, nhưng thảm bại tiếp theo ngay tại Old Trafford dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng.

Phát biểu sau trận đấu, Michael Carrick tỏ ra bình thản trước những đồn đoán về khả năng bị sa thải, nhưng cũng thừa nhận bản thân không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. “Tôi hiểu hoàn toàn tình hình hiện tại. Thành thật mà nói, tôi không chờ đợi điều gì cụ thể. Tôi vẫn tiếp tục công việc như bình thường và yêu nơi này", Carrick chia sẻ.

Thuyền trưởng người Anh khẳng định ông sẽ luôn ưu tiên lợi ích tối cao của MU, dù quyết định cuối cùng từ thượng tầng có ra sao. Bên cạnh đó, nhà cầm quân này cũng đối mặt với thực tế rằng Quỷ đỏ đang lâm vào giai đoạn vô cùng khủng hoảng.

Phát biểu với báo giới, cựu đội trưởng Gary Neville cho rằng việc MU chia tay Carrick có thể là lựa chọn cần thiết, dù ông không xem HLV này là nguyên nhân duy nhất dẫn đến tình trạng sa sút của đội bóng. Bình luận trên Sky Sports, Neville nhấn mạnh những người chịu trách nhiệm lớn hơn nằm ở bộ máy điều hành và công tác chuyển nhượng.

Người hâm mộ MU vẫn dành trọn sự yêu mến cho Carrick sau trận thua trước Bournemouth.

Chia sẻ từ Neville cho thấy người hâm mộ MU vẫn dành trọn sự yêu mến cho Carrick, điều thể hiện qua việc họ đồng thanh hát vang tên ông dù đội nhà vừa nhận thất bại trước Bournemouth. Ngược lại, cơn giận dữ của các CĐV lại chĩa về phía ban lãnh đạo, bộ phận quản lý thể thao cùng những cầu thủ thi đấu thiếu thuyết phục. Neville nhận định việc sa thải Carrick có thể gây tiếc nuối cho người hâm mộ, nhưng lại là bước đi bắt buộc ở thời điểm hiện tại.

Song song với việc cân nhắc tương lai Carrick, MU đã bắt đầu xem xét những phương án thay thế. Theo báo The Guardian, Eddie Howe hiện là ứng viên được Giám đốc bóng đá Jason Wilcox ưu tiên. Kinh nghiệm làm việc lâu năm tại Premier League giúp cựu HLV Newcastle được đánh giá cao hơn một số mục tiêu khác.

Điểm cộng đáng chú ý của Howe nằm ở chi phí đền bù hợp đồng mềm hơn rất nhiều nếu đặt lên bàn cân với cái tên đình đám như Unai Emery. Dù chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn nhận được sự ngưỡng mộ từ phía MU, Aston Villa được cho là sẽ đòi hỏi khoản đền bù lên tới khoảng 20 triệu bảng nếu Quỷ đỏ muốn đưa ông về Old Trafford.

Eddie Howe (phải) và Julian Nagelsmann là những cái tên đang được MU nhắm đến thay Carrick.

Ở chiều ngược lại, Christopher Vivell, người đứng đầu bộ phận tuyển dụng của MU, được cho là đang thúc đẩy phương án Julian Nagelsmann. Cựu HLV Bayern Munich và đội tuyển Đức nhận được sự đánh giá cao từ Vivell, nhưng quan điểm của Wilcox có thể có sức nặng lớn hơn trong các quyết định liên quan đến chính sách bóng đá của đội bóng.

Ngoài các phương án kể trên, cái tên Antonio Conte cũng đang được đưa vào danh sách xem xét, theo thông tin từ The Guardian. Bên cạnh đó, Unai Emery cùng HLV Fabian Hurzeler của Brighton dù nhận sự đánh giá rất cao từ Wilcox nhưng khả năng họ chia tay CLB chủ quản vào lúc này là vô cùng thấp.

Cũng theo báo The Guardian, MU không thể chính thức công bố quyết định sa thải vào cuối tuần nếu chưa thông báo cho Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE), nơi cổ phiếu của CLB được niêm yết và đóng cửa trong hai ngày cuối tuần. Đây cũng là lý do quyết định sa thải Ruben Amorim hồi tháng 1 chỉ được công bố vào ngày thứ Hai, dù ban lãnh đạo đã đưa ra lựa chọn từ tối Chủ nhật.

Trước mắt MU là khoảng thời gian một tuần nghỉ ngơi trước khi có chuyến làm khách đầy giông bão trên sân của Chelsea vào thứ Bảy tới. Quỹ thời gian này được xem là cơ hội vàng để ban lãnh đạo dứt điểm tương lai của Carrick cũng như chốt xong người ngồi vào chiếc ghế nóng.