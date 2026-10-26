HIEUTHUHAI, Dương Lâm la thất thanh vì lạnh, NICKY 'xanh mặt' vì buitruonglinh

Ở tập 106 của 2 ngày 1 đêm, dàn người chơi cùng khách mời Dương Domic, NICKY, buitruonglinh tiếp tục chặng hành trình tại vùng núi Yên Bái.

Hai đội từ tập trước bước vào các trò chơi nhằm phân chia chỗ ngủ, suất ăn. Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan, buitruonglinh, Dương Domic về chung đội, đấu với Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI, NICKY.

Trò đầu tiên là kéo dây giành cờ xung quanh vòng tròn, đòi hỏi sức mạnh tập thể, khả năng tận dụng sơ hở khi đối thủ khi di chuyển để giành lá cờ về cho đội. Sự nhanh nhẹn của NICKY ở vòng đấu cuối mang về chiến thắng cho đồng đội.

Thử thách kéo dây giành cờ.

Ở trò chơi tiếp theo, 2 thành viên của đội sẽ mặc chung một chiếc quần lớn, cố gắng giữ thăng bằng và tấn công 2 thành viên đội đối thủ bằng chiếc gối. Đội nào ngã xuống đất trước sẽ nhận thất bại.

Nhờ liên tục chiến thắng, thành công đánh ngã đối thủ, HIEUTHUHAI được đồng đội tin tưởng gọi là "anh hai quốc dân", để trở thành “át chủ bài” của nhóm. Khách mời Dương Domic, buitruonglinh của đội còn lại cũng tận dụng hình thể với chiều cao ấn tượng.

Bắt cặp với Ngô Kiến Huy, NICKY tự tin sẽ chiến thắng bộ đôi Cris Phan - buitruonglinh. Tuy nhiên, buitruonglinh thể hiện sức mạnh, lợi thế chiều cao, liên tục tấn công NICKY khiến anh nhanh chóng ngã xuống. NICKY còn bị đồng đội Ngô Kiến Huy đánh nhầm.

Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ cho rằng trò chơi này quá "tốn nghệ sĩ", nghi ngờ buitruonglinh, Ngô Kiến Huy và NICKY có tư thù từ trước.

buitruonglinh, HIEUTHUHAI tận dụng lợi thế hình thể, áp đảo đối thủ.

Sau 3 lượt thi đấu, chiến thắng chung cuộc thuộc về đội của Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Dương Domic và buitruonglinh. Các thành viên giành được bữa tối ngon miệng, gồm nhiều món đặc sản Tây Bắc như gà đen hấp thảo mộc, cá tầm nướng mắc khén, canh nấm mọc lợn bản...

Để có cơ hội thưởng thức những món ăn hấp dẫn, đội thua tham gia 1 trò chơi phụ. Bốn thành viên chia làm 2 cặp chơi, mỗi cặp có 1 người phụ trách vẽ từ khóa bằng son môi, để người còn lại đoán. Hai thành viên đoán được nhiều hơn sẽ có được phần ăn ngon. Chiến thắng cuối cùng thuộc về HIEUTHUHAI và Ngô Kiến Huy.

Thử thách vẽ từ khóa bằng son môi.

Phần phân chia chỗ ngủ sướng - khổ giữa các nghệ sĩ được quyết định bằng trò chơi ngâm chân trong nước đá. Sau màn la hét thất thanh vì lạnh, HIEUTHUHAI, Ngô Kiến Huy và Lê Dương Bảo Lâm là 3 thành viên giành được 3 suất ngủ sướng đầu tiên. Dương Domic và buitruonglinh sau đó chiến thắng các trò chơi phụ, giành lấy 2 suất còn lại.

Đến với buổi sáng thứ 2 tại Yên Bái, dàn người chơi đến với thung lũng Tú Lệ, trực tiếp trải nghiệm 1 công đoạn trong quy trình làm món đặc sản “Cốm Tú Lệ” của vùng Tây Bắc.

HIEUTHUHAI, Lê Dương Bảo Lâm la thất thanh vì lạnh.

Dàn người chơi làm món 'Cốm Tú Lệ'.

Ảnh, video: BTC