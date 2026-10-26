Từng có 1.000 cây vàng trong tay, nam nghệ sĩ 3 đời vợ nay bán phở bình dân tại TP.HCM

Thành danh từ thánh đường cải lương, Kim Tử Long từng là cái tên đình đám một thời, nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ đông đảo công chúng trong thời kỳ hoàng kim của bộ môn này. Nhờ chất giọng ngọt ngào cùng phong cách diễn xuất giàu cảm xúc, anh không chỉ để lại vô số vai diễn kinh điển mà còn tích cực xuất hiện trên các show truyền hình cùng nhiều sự kiện giải trí.

NSƯT Kim Tử Long là một trong những gương mặt nổi bật của sân khấu cải lương Việt Nam. Ảnh: FBNV

Không chỉ có nguồn thu từ nghệ thuật, Kim Tử Long còn sớm quan tâm đến việc kinh doanh. Nghệ sĩ từng chia sẻ về những thương vụ mua bán bất động sản mang lại lợi nhuận đáng kể. Vào năm 2021, khi tham gia chương trình truyền hình, Kim Tử Long từng tiết lộ có thời điểm sở hữu tới 1.000 cây vàng.

Nam nghệ sĩ hồi tưởng: "Gia đình tôi bán căn nhà ở đường Nguyễn Tất Thành. Chỉ một tuần sau, có người liên hệ muốn mua lại căn nhà tôi mới tậu trên đường Nguyễn Tri Phương với mức giá cao hơn. Tôi gật đầu bán và thu về khoản lời 10 cây vàng. Tiếp đó, tôi tậu một căn nhà khác trị giá 110 cây vàng, vừa sửa sang chuẩn bị xây thì lại có khách hỏi mua ngay giá 150 cây vàng. Mơ hồ trong khoảng hơn một năm, tôi vô tình biến thành cò nhà, cò đất. Vào những năm 2000, có lúc trong tay tôi nắm giữ tới 1.000 cây vàng".

Trong những năm qua, nghệ sĩ tham gia kinh doanh thêm nhiều mô hình ẩm thực khác nhau, từ nhà hàng nướng đến món Thái. Tháng 2/2025, Kim Tử Long khai trương nhà hàng tại khu vực Quận 7, TP.HCM. Cơ sở này tiếp tục thu hút sự chú ý khi có sự ghé thăm, ủng hộ của một số đồng nghiệp trong giới nghệ thuật. Đầu năm 2026, Kim Tử Long tiếp tục mở thêm quán phở ở Quận 10, TP HCM với giá bình dân khoảng 49.000 đồng/bát.

Bạn bè đến ủng hộ nhà hàng của Kim Tử Long. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ tham gia kinh doanh thêm nhiều mô hình ẩm thực khác nhau.

Theo quan điểm của Kim Tử Long, tên tuổi cá nhân có thể là chiếc cầu nối kéo khách đến với quán, nhưng yếu tố then chốt để giữ chân họ lâu dài vẫn nằm ở chất lượng món ăn, cung cách phục vụ cùng tư duy vận hành. Chính vì thế, song song với công việc biểu diễn, nam nghệ sĩ luôn dành trọn tâm huyết để sát sao từng hoạt động kinh doanh.

Kim Tử Long từng mở quán cà phê và tự sáng chế ra nhiều công thức đồ uống riêng biệt.

NSƯT Kim Tử Long từng trải qua hai lần đổ vỡ hôn nhân trước khi tìm được cuộc sống ổn định bên nghệ sĩ cải lương Trinh Trinh, cháu ruột của cố NSND Thanh Tòng. Mối quan hệ từng vấp phải những ý kiến trái chiều do khoảng cách lệch tới 11 tuổi và việc Kim Tử Long đã trải qua hai cuộc hôn nhân.

Kim Tử Long hiện đang sống hạnh phúc bên bà xã Trinh Trinh.

Nghệ sĩ Kim Tử Long có tổng cộng 5 người con, gồm 3 con gái và 2 con trai. Dù đường tình duyên từng gặp nhiều trắc trở, nghệ sĩ cho biết bản thân vẫn duy trì mối quan hệ văn minh với hai người vợ cũ để các con có thể gắn bó, yêu thương nhau.