Chung kết năm Olympia 26: Hành trình chinh phục 'tấm vé vàng' của 4 nhà leo núi

Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa)

Xuất hiện lần đầu ở cuộc thi Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 1, Gia Bảo ghi dấu ấn mạnh mẽ qua màn rượt đuổi điểm số căng thẳng ở từng phần thi với Gia Khánh. Với số điểm về nhì cao nhất (260 điểm), nam sinh này vẫn có được tấm vé tham dự cuộc thi Tháng.

Quay trở lại cuộc thi Tháng, Gia Bảo có phần thi khởi động chưa thực sự trọn vẹn. Thế nhưng ngay sau màn Vượt chướng ngại vật "thần tốc", Gia Bảo nhanh chóng lấy lại sự tự tin và phong độ. Nam sinh tăng tốc mạnh mẽ và về đích vững vàng với 210 điểm.

Sự vươn lên mạnh mẽ của Gia Bảo ở cuối cuộc thi giúp cậu bạn góp mặt trong trận thi Quý.

Đến với cuộc thi Quý 1, dù để vụt mất ngôi đầu bảng ở phần Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc, nhưng với màn bứt tốc ngoạn mục ở những câu hỏi cuối cùng trong phần thi Về đích, Gia Bảo đã xuất sắc giúp tỉnh Khánh Hòa năm thứ hai liên tiếp đón cầu truyền hình trận Chung kết năm Olympia.

Ảnh: Fanpage The Luminaries - Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa

Trước khi tham dự Olympia, Gia Bảo từng đạt giải Ba cấp tỉnh môn Hóa năm 2025 - 2026. Tuy nhiên, cậu bạn lựa chọn ưu tiên tập trung vào hành trình "leo núi" tại Olympia để có thể đem lại kết quả tốt nhất.

Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ)

Thái Dương lần đầu góp mặt tại cuộc thi Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 2, nam sinh này đã có màn ra mắt ấn tượng khi thể hiện bản lĩnh thi đấu xuất sắc. Liên tục dẫn đầu qua từng vòng thi, Thái Dương trở thành chủ nhân của vòng nguyệt quế Tuần với 190 điểm.

Ảnh: FBNV

Bước vào cuộc thi Tháng, Thái Dương gặp bất lợi về điểm số khi là thí sinh có số điểm khởi động thấp nhất. Màn giải mã từ khóa là bước đệm giúp cậu bạn tăng thêm sự tự tin. Ngay sau đó, Thái Dương liên tục bứt phá trong phần thi Tăng tốc và về đích với 180 điểm.

Trong cuộc thi Quý 2, kịch bản tương tự được lặp lại. Màn Vượt chướng ngại vật xuất sắc sau phần Khởi động không như ý giúp Thái Dương nhanh chóng lấy lại phong độ. Cú "lội ngược dòng" của nam sinh giúp quê nhà Phú Thọ trở thành điểm cầu trực tiếp thứ hai tại Olympia 26.

Thái Dương sở hữu loạt thành tích học tập đáng nể: Giải Ba cấp tỉnh môn Hóa (lớp 9), Quán quân Olympia cấp trường, Quán quân Khát vọng Lạc Hồng mùa 4...

Cậu bạn còn đảm nhiệm vai trò Phó chủ nhiệm CLB Olympia trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Fanpage CCO - CHV Competitors for Olympia

Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên)

Quang Minh xuất hiện trong cuộc thi Tuần 2 - Tháng 1 - Quý 3, nam sinh này từng bước khẳng định bản lĩnh vững vàng qua từng vòng thi. Sở hữu 40 điểm trong phần Khởi động, xuất sắc giải mã từ khóa và vươn lên dẫn đầu, tăng tốc ngoạn mục và về đích với số điểm ấn tượng - 250 điểm.

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Bước vào cuộc thi Tháng, Quang Minh ghi dấu ấn mạnh mẽ đối với khán giả khi sở hữu số điểm áp đảo ba nhà leo núi còn lại. Tạm thời dẫn đầu ở vòng thi Khởi động và liên tục giữ vững "ngôi đầu" qua phần thi Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích, Quang Minh giành vòng nguyệt quế Tháng với số điểm rất cao: 345 điểm.

Ảnh: Fanpage Trạng Chuyên

Trở lại cuộc thi Quý 3 với bản lĩnh vững vàng và chiến thuật thi đấu thông minh, dù bị Ngọc My thay thế ngôi đầu bảng sau phần thi Vượt chướng ngại vật, nam sinh nhanh chóng lấy lại vị thế dẫn đầu với màn bứt phá điểm số trong phần thi Tăng tốc. Với lợi thế điểm số cách biệt qua các phần thi, nam sinh về đích ổn định với 225 điểm và ghi tên mình vào trận Chung kết năm.

Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội)

Trong cuộc thi Tuần 1 - Tháng 3 - Quý 4, Anh Đức có xuất phát điểm chậm hơn so với các thí sinh khác với 45 điểm sau hai vòng thi đầu. Cậu bạn sau đó vươn lên vị trí thứ hai trong vòng tăng tốc và liên tục "bấm chuông" ghi điểm ở phần về đích. Về nhì với số điểm 230, nam sinh giành được cơ hội tham gia vào trận thi Tháng.

Ảnh: Fanpage THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

Anh Đức có màn trở lại ấn tượng trong cuộc thi Tháng, với lợi thế về điểm số sau màn khởi động. Dù đánh mất cơ hội ghi thêm điểm ở vòng thi Vượt chướng ngại vật, nhưng bản lĩnh vững vàng đã giúp nam sinh lấy lại vị trí dẫn đầu với 250 điểm ở phần tăng tốc. Tận dụng cơ hội giành điểm ở vòng thi Về đích, Anh Đức hoàn thành trận thi đấu với 330 điểm và bước tiếp vào cuộc thi Quý.

Anh Đức có thể hát được quốc ca của 135 nước trên thế giới.

Tham dự cuộc thi Quý 4, nam sinh có màn bứt tốc ngoạn mục trong phần thi vượt chướng ngại vật cùng khả năng tận dụng cơ hội giành điểm ở những câu hỏi quyết định, Anh Đức trở thành mảnh ghép cuối cùng, góp mặt vào trận Chung kết năm Olympia 26.

Ngoài ra, Anh Đức sở hữu profile học tập "xịn xò": Giải Nhất kỳ thi HSG ĐH Sư phạm HN, giải Nhất môn Lịch sử cấp Thành phố. Thành tích của Anh Đức đã đem cầu truyền hình Olympia lần thứ hai liên tiếp về với trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội).