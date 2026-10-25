U17 Việt Nam viết tiếp lịch sử ở World Cup 2026

U17 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại VCK U17 World Cup 2026. Kể từ U20 World Cup 2017, bóng đá nam 11 người Việt Nam mới lại góp mặt ở sân chơi tầm cỡ thế giới. Đây là cơ hội tuyệt vời để các cầu thủ U17 Việt Nam được va vấp, tích lũy kinh nghiệm trước khi vươn đến cấp độ U20, U23 và đích đến cuối cùng là đội tuyển.

Màn trình diễn của U17 Việt Nam với các vị trí chủ chốt như Nguyễn Lực, Quý Vương, Xuân Hòa, Sỹ Bách, Văn Dương, Minh Thủy gây ấn tượng. Đây là lứa cầu thủ có sức vóc tốt, chơi nhuần nhuyễn ở các pha ban bật ngắn, phối hợp bài bản theo bài và duy trì cường độ pressing mạnh mẽ xuyên suốt trận đấu.

Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự VCK World Cup U17. Ảnh: TTXVN

Đây cũng là năm thứ hai giải được tổ chức theo chu kỳ thường niên và áp dụng thể thức 48 đội, thay vì 24 đội như trước đây. Giải năm nay, Việt Nam đã lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự World Cup U17. Ở giải đấu này, U17 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

Giải đấu năm nay cũng thiếu vắng một số tên tuổi đáng chú ý. Bồ Đào Nha, nhà ĐKVĐ sau khi đăng quang năm 2025 nhưng đã không thể vượt qua được vòng loại. Đội Á quân Áo kỳ trước cũng vắng mặt. Những đội tuyển từng vô địch như Anh và Đức cũng không góp mặt tại Qatar lần này. Sự thay đổi về số lượng đội tham dự cùng những bất ngờ ở vòng loại khiến cuộc cuộc cạnh tranh tại World Cup 2026 ở Qatar trở nên khó dự đoán hơn.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ mở màn World Cup 2026 bằng trận đấu với U17 Bỉ vào lúc 20 giờ ngày 20/11. Sau đó, đội bóng của HLV Cristiano Roland sẽ đối đầu với U17 New Zealand vào lúc 22 giờ 30 ngày 23/11. U17 Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối vòng bảng gặp U17 Mali vào lúc 20 giờ ngày 26/11.

Tại VCK U17 World Cup 2026, hai đội đứng đầu mỗi bảng và 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé đi tiếp. Đội bóng của HLV Cristiano Roland đang đứng trước cơ hội lớn trở thành đội bóng đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á giành quyền vượt qua vòng bảng World Cup U17.

Để chuẩn bị cho giải đấu, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã có kế hoạch tập huấn và thi đấu giao hữu cho đội tuyển U17 Việt Nam. Theo đó, thầy trò HLV Cristiano Roland dự kiến có tối đa 5 trận giao hữu quốc tế trước khi bước vào sân chơi thế giới.

Tại UAE, đội tuyển U17 Việt Nam dự kiến đấu giao hữu với U17 Fiji và U17 Saudi Arabia. Fiji là đối thủ có những nét tương đồng với U17 New Zealand, một trong ba đội cùng bảng G World Cup với U17 Việt Nam.

Chuỗi trận giao hữu sắp tới sẽ là bước chuẩn bị quan trọng để U17 Việt Nam hoàn thiện lối chơi, rèn bản lĩnh và sẵn sàng đối mặt những thử thách lớn tại đấu trường thế giới.

Chia sẻ về các trận đấu giao hữu sắp tới, HLV Cristiano Roland đánh giá: "Những trận đấu sắp tới có vai trò rất quan trọng. VFF đã tạo điều kiện để đội tuyển sang Hàn Quốc thi đấu 3 trận giao hữu, giúp ban huấn luyện có thể kiểm nghiệm khả năng của các cầu thủ trước những đối thủ có cường độ thi đấu cao. Sau đó, đội sẽ tiếp tục tập huấn tại UAE trước khi sang Qatar dự vòng chung kết".

U17 Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị toàn diện cả về thể lực, chiến thuật lẫn tâm lý, với quyết tâm tạo dấu ấn tại sân chơi thế giới và mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ Việt Nam.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố các hạng vé và phương thức phân phối vé tại VCK U17 World Cup 2026, diễn ra ở Qatar. Đáng chú ý, mức giá thấp nhất chỉ 20 QAR (khoảng 140.000 đồng), trong khi hạng vé cao nhất cũng chỉ 35 QAR (gần 250.000 đồng). Đây được xem là chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người hâm mộ trên khắp thế giới.