Bảng xếp hạng vòng 5 V-League 2026-2027: Bất ngờ ngôi đầu bảng

Tối 25/10, vòng 5 V-League 2026-2027 khép lại với chiến thắng 1-0 của CLB Công an TP.HCM trước Ninh Bình, trong khi Hà Nội FC bất ngờ để thua SHB Đà Nẵng với tỷ số tương tự.

Ở những trận đấu trước đó, Sông Lam Nghệ An (SLNA) đánh bại HAGL 2-0, Nam Định thắng Đồng Nai 4-0, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vượt qua Hải Phòng 2-1, trong khi CLB Công an Hà Nội hòa Thanh Hóa 1-1 và Thể Công Viettel hòa Bắc Ninh 2-2.

SLNA vươn lên dẫn đầu bảng sau vòng 5 V-League 2026-2027.

Đáng chú ý, sau vòng đấu thứ 5, SLNA chính thức vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 11 điểm. SLNA cũng là đội duy nhất chưa phải nhận thất bại tại V-League mùa này với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Đây là thành tích khá bất ngờ khi đội bóng xứ Nghệ không được đánh giá quá cao trước giải. Đặc biệt, việc vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng còn đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 4 năm họ trở lại vị trí số một V-League. Trước đó, lần gần nhất đội bóng này đứng đầu bảng sau một vòng đấu là vào tháng 7/2022.

Tuy nhiên, vị trí của SLNA đang chịu sức ép lớn khi 5 đội xếp ngay phía sau cùng có 10 điểm và chỉ phân định thứ hạng bằng hiệu số bàn thắng bại. Trong đó, Thép Xanh Nam Định đứng thứ hai với hiệu số +7. Sau 5 vòng, Nam Định giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 1 thất bại.

Đứng thứ ba là CLB Công an Hà Nội với 10 điểm, hiệu số +5. Ở vòng 5, đoàn quân của HLV Mano Polking bị Thanh Hóa cầm hòa 1-1, qua đó bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Đáng chú ý, sau khởi đầu ấn tượng với 3 chiến thắng liên tiếp, đội bóng ngành Công an đang có dấu hiệu chững lại khi không thắng ở hai trận gần nhất. Đây là điều khá đáng lo và Công an Hà Nội sẽ cần sớm tìm lại cảm giác chiến thắng để tiếp tục cuộc đua vô địch.

Trong khi đó, Ninh Bình là đội bóng có sự thay đổi thứ hạng lớn nhất trong nhóm dẫn đầu sau thất bại trước Công an TP.HCM. Trước vòng 5, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đứng đầu bảng xếp hạng với 10 điểm và duy trì thành tích bất bại. Tuy nhiên, trận thua đầu tiên ở mùa giải khiến Ninh Bình tụt xuống vị trí thứ tư với 10 điểm, hiệu số +4. Dù đánh mất ngôi đầu, đội bóng Cố đô vẫn đang sở hữu một trong những hàng công mạnh nhất giải với 11 bàn thắng, ngang bằng thành tích của Nam Định.

Xếp ngay sau Ninh Bình là Công an TP.HCM với 10 điểm, hiệu số +3. Chiến thắng trước chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp giúp đội bóng của HLV Arthur Diles vươn lên vị trí thứ năm. Đây cũng là chiến thắng thứ ba của Công an TP.HCM sau 5 vòng đấu, bên cạnh 1 trận hòa và 1 thất bại.

Hoàn tất nhóm 6 đội dẫn đầu là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với cùng 10 điểm nhưng có hiệu số +2. Dù không được đánh giá cao trước mùa giải mới, đội bóng núi Hồng lại đang có những màn trình diễn ấn tượng và có khả năng cạnh tranh trực tiếp với các ứng viên vô địch. Tuy nhiên, lực lượng của đội bóng này cũng có những hạn chế và họ cần tính toán kỹ nếu muốn tiếp tục bám đuổi trong nhóm dẫn đầu.

Các vị trí tiếp theo trên bảng xếp hạng V-League sau vòng 5 lần lượt thuộc về Thanh Hóa (hạng 7), Hải Phòng (hạng 8), SHB Đà Nẵng (hạng 9), Hà Nội FC (hạng 10), Bắc Ninh (hạng 11) và Thể Công Viettel (hạng 12).

Ở nhóm cuối bảng, HAGL vẫn chỉ có 3 điểm sau 5 trận và đứng thứ 13. Đội bóng phố núi dù luôn thi đấu đầy nỗ lực trong thời gian qua nhưng những hạn chế về mặt nhân sự, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu khiến họ gặp khó khăn. Vì vậy, họ cần nhanh chóng tìm ra phương án cải thiện thành tích nếu không muốn bị bỏ lại trong cuộc chiến trụ hạng.

Trong khi đó, Đồng Nai mới có 1 điểm sau vòng 5 và đứng cuối bảng. Dù nhận được nhiều kỳ vọng khi bước lên sân chơi V-League, đội bóng miền Nam vẫn chưa thích nghi được với môi trường mới.

Bảng xếp hạng sau vòng 5 V-League 2026-2027.