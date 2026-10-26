Lịch sử 115 trận đối đầu Sevilla vs Osasuna: Từ cuộc lội ngược dòng năm 2007 đến bàn thắng phút 99

Sevilla và Osasuna là hai đối thủ quen thuộc của bóng đá Tây Ban Nha, với tổng cộng 115 lần chạm trán chính thức trước mùa giải 2026/27. Sevilla chiếm ưu thế khi giành 50 chiến thắng, trong khi Osasuna thắng 36 trận và hai đội hòa nhau 29 lần.

Osasuna vs Sevilla năm 2007: Soldado khiến nhà đương kim vô địch UEFA Cup thất bại

Một trong những cuộc đối đầu đáng nhớ nhất giữa Sevilla và Osasuna diễn ra ngày 26/4/2007 tại bán kết UEFA Cup. Khi đó, Sevilla đang là nhà đương kim vô địch giải đấu, còn Osasuna có cơ hội viết nên trang sử mới khi tiến sâu tại đấu trường châu Âu.

Trận lượt đi diễn ra trên sân Reyno de Navarra, nơi Osasuna tận dụng tốt lợi thế sân nhà để gây sức ép lên đối thủ. Sevilla sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Dani Alves, Luis Fabiano và Frederic Kanoute, nhưng không thể dễ dàng xuyên thủng hệ thống phòng ngự của đại diện Navarra.

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 55 khi Roberto Soldado đánh đầu ghi bàn từ tình huống đá phạt của David Lopez. Bàn thắng này giúp Osasuna giành chiến thắng 1-0, tạo lợi thế quan trọng trước trận lượt về tại Andalusia.

Kết quả khiến Sevilla rơi vào thế phải rượt đuổi dù đang giữ chức vô địch. Với Osasuna, chiến thắng trước một trong những đội bóng mạnh nhất Tây Ban Nha thời điểm đó mang đến hy vọng lần đầu tiên góp mặt ở chung kết UEFA Cup.

Sevilla vs Osasuna năm 2007: Luis Fabiano và Renato đưa đội chủ nhà vào chung kết

Ngày 3/5/2007, Sevilla tiếp đón Osasuna tại Ramón Sánchez-Pizjuán trong trận bán kết lượt về UEFA Cup. Thất bại 0-1 ở lượt đi buộc đội bóng của HLV Juande Ramos phải giành chiến thắng nếu muốn tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch.

Sevilla nhập cuộc với quyết tâm lớn và liên tục gây sức ép lên hàng thủ Osasuna. Đến phút 37, Luis Fabiano ghi bàn mở tỷ số, đưa tổng tỷ số hai lượt trận trở về thế cân bằng.

Sang hiệp hai, Renato tiếp tục để lại dấu ấn với pha lập công ở phút 53, giúp Sevilla vượt lên dẫn 2-0. Đây là bước ngoặt quan trọng, bởi Osasuna từ vị thế nắm lợi thế đã phải tìm kiếm bàn thắng để giành lại quyền đi tiếp.

Dù rất nỗ lực, đội khách không thể thay đổi kết quả và chấp nhận thất bại chung cuộc 1-2 sau hai lượt trận. Sevilla giành vé vào chung kết UEFA Cup, trước khi vượt qua Espanyol để bảo vệ thành công chức vô địch.

Hai trận bán kết năm 2007 trở thành dấu mốc đặc biệt trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Osasuna từng tiến rất gần đến trận chung kết châu Âu, nhưng bản lĩnh cùng khả năng tận dụng cơ hội của Sevilla đã tạo ra khác biệt ở thời điểm quyết định.

Osasuna vs Sevilla tháng 1/2023: Abde kết liễu đối thủ trong hiệp phụ

Sau nhiều năm chạm trán tại La Liga, Sevilla và Osasuna gặp lại nhau trong một trận đấu loại trực tiếp vào ngày 25/1/2023. Cuộc đối đầu thuộc vòng tứ kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, diễn ra trên sân El Sadar.

Osasuna nhập cuộc quyết tâm và tạo ra thế trận khó chịu trước Sevilla. Đến phút 71, Chimy Avila mở tỷ số cho đội chủ nhà, đưa đại diện Navarra tiến gần hơn đến tấm vé vào bán kết.

Tuy nhiên, Sevilla cho thấy bản lĩnh khi Youssef En-Nesyri ghi bàn gỡ hòa ở phút 90+4. Pha lập công muộn khiến trận đấu phải bước vào hiệp phụ, đồng thời làm thay đổi hoàn toàn tâm lý của hai đội.

Dẫu vậy, Osasuna không đánh mất sự tập trung. Phút 99, Abdessamad Ezzalzouli, thường được biết đến với tên Abde, ghi bàn quyết định giúp đội chủ nhà giành chiến thắng 2-1.

Chiến thắng này có ý nghĩa đặc biệt với Osasuna bởi họ loại Sevilla khỏi Cúp Nhà vua và tiếp tục hành trình tiến đến trận chung kết mùa giải 2022/23. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi đại diện Navarra đánh bại đối thủ trong một cuộc đối đầu loại trực tiếp quan trọng.

Sevilla vs Osasuna tháng 2/2023: Abde tiếp tục tỏa sáng trong trận cầu 5 bàn

Chỉ một tháng sau cuộc đối đầu tại Cúp Nhà vua, hai đội lại gặp nhau ở vòng 23 La Liga ngày 26/2/2023. Sevilla trở về Ramón Sánchez-Pizjuán với mục tiêu đòi lại món nợ, nhưng Osasuna tiếp tục chứng minh họ là đối thủ khó chịu.

David García mở tỷ số cho đội khách ở phút 18, trước khi Nemanja Gudelj gỡ hòa cho Sevilla ở phút 63. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài khi pha phản lưới nhà của Fernando ở phút 67 giúp Osasuna tái lập lợi thế.

Sevilla một lần nữa đưa trận đấu trở về thế cân bằng nhờ bàn thắng của Youssef En-Nesyri ở phút 78. Khi tỷ số là 2-2, đội chủ nhà có cơ hội hướng đến chiến thắng nếu tận dụng tốt những phút còn lại.

Dẫu vậy, Abde tiếp tục trở thành nhân vật quyết định. Tiền đạo người Morocco ghi bàn ở phút 85, ấn định chiến thắng 3-2 cho Osasuna ngay trên sân đối phương.

Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng một tháng Abde ghi bàn mang về chiến thắng cho Osasuna trước Sevilla. Hai kết quả liên tiếp cũng cho thấy đội bóng Navarra đã biết cách khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của đối thủ xứ Andalusia.

Sevilla vs Osasuna tháng 11/2025: Ruben Vargas giúp đội chủ nhà tìm lại chiến thắng

Cuộc đối đầu ngày 8/11/2025 tại Ramón Sánchez-Pizjuán diễn ra trong bối cảnh Sevilla cần một kết quả tích cực sau giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Osasuna cũng gặp nhiều khó khăn và hướng đến điểm số quan trọng để cải thiện vị trí tại La Liga.

Hiệp một diễn ra khá cân bằng khi hai đội không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Osasuna duy trì sự tập trung ở hàng phòng ngự, khiến Sevilla gặp khó trong việc tổ chức những pha tấn công vào khu vực trung lộ.

Bước ngoặt xuất hiện đầu hiệp hai khi Sevilla được hưởng phạt đền. Ruben Vargas thực hiện thành công ở phút 51, ghi bàn thắng duy nhất giúp đội chủ nhà đánh bại Osasuna với tỷ số 1-0.

Dù chỉ thắng cách biệt tối thiểu, kết quả này có ý nghĩa quan trọng với Sevilla trong cuộc đua cải thiện thứ hạng. Đội bóng Andalusia cũng cho thấy họ có thể giành chiến thắng trước Osasuna bằng cách chơi chắc chắn hơn, thay vì phải liên tục tổ chức tấn công.

Trận thắng năm 2025 là lời nhắc rằng Ramón Sánchez-Pizjuán vẫn có thể trở thành điểm tựa đáng kể cho Sevilla. Tuy nhiên, cuộc tái đấu chỉ vài tháng sau đó lại mang đến một kết quả hoàn toàn khác.

Osasuna vs Sevilla tháng 4/2026: Catena ghi bàn phút 90+9 trong màn ngược dòng

Lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội trước mùa giải 2026/27 diễn ra ngày 26/4/2026 tại El Sadar. Đây là trận đấu thuộc vòng 32 La Liga, thời điểm Osasuna cần điểm số để củng cố vị trí trong cuộc đua trụ hạng.

Sevilla là đội mở tỷ số nhờ bàn thắng của Neal Maupay ở phút 69. Lợi thế này giúp đại diện Andalusia tiến gần hơn đến một chiến thắng quan trọng trên sân khách.

Tuy nhiên, Osasuna thể hiện tinh thần không bỏ cuộc. Raúl García ghi bàn gỡ hòa ở phút 80, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng khi thời gian thi đấu chính thức không còn nhiều.

Đến phút 90+9, Alejandro Catena trở thành người hùng của đội chủ nhà với pha đánh đầu ghi bàn quyết định. Chiến thắng 2-1 khiến sân El Sadar bùng nổ và giúp Osasuna tiến một bước dài đến mục tiêu trụ hạng thành công.

Kết quả này thêm một lần khẳng định tính khó lường của cặp đấu. Nếu Sevilla từng lật ngược tình thế ở bán kết UEFA Cup 2007, Osasuna của năm 2026 cũng biết cách tạo ra màn ngược dòng đầy cảm xúc ở những phút cuối cùng.

Nhận định Sevilla vs Osasuna: Chủ nhà cần cải thiện hàng phòng ngự

Sevilla bước vào vòng 10 La Liga sau chuỗi 3 trận không thắng, gồm thất bại trước Barcelona, trận hòa Levante và trận thua 1-4 trước Real Madrid. Dù vậy, đội bóng Andalusia vẫn có 14 điểm sau 9 vòng, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng La Liga 2026/27 trước cuộc đối đầu.

Osasuna đang tìm lại sự ổn định dưới sự dẫn dắt của HLV Jagoba Arrasate. Chiến thắng 2-0 trước Racing Santander giúp đại diện Navarra cải thiện tinh thần, trong khi Ante Budimir tiếp tục là nhân tố đáng chú ý trên hàng công.

Sevilla có lợi thế sân nhà và những cầu thủ đủ khả năng tạo khác biệt, nhưng hàng phòng ngự vẫn còn nhiều vấn đề. Osasuna hoàn toàn có cơ hội giành điểm nếu duy trì được tổ chức đội hình và tận dụng tốt những tình huống phản công.

Dự đoán số bàn thắng Sevilla vs Osasuna

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Sevilla và Osasuna ghi tổng cộng 9 bàn, trung bình 1,8 bàn mỗi trận. Ba trong số 5 cuộc đối đầu này kết thúc với không quá 2 bàn thắng.

Sevilla ghi bàn đều đặn ở La Liga mùa này nhưng hàng thủ đang thiếu sự chắc chắn. Osasuna có khả năng khai thác các tình huống bóng bổng nhờ Budimir, song nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng. Trận đấu có thể xuất hiện khoảng 2 bàn thắng.

Tình hình lực lượng Sevilla vs Osasuna

Sevilla thiếu Marcao và Miguel Sierra vì chấn thương. Giorgi Kochorashvili và Jon Guridi đã trở lại, trong khi Isaac Romero hoàn tất án treo giò và có thể được sử dụng.

Osasuna không có Jorge Herrando, Romain Del Castillo và Aimar Oroz vì chấn thương. HLV Jagoba Arrasate sẽ phải điều chỉnh một số vị trí để duy trì sự cân bằng trong đội hình.

Phong độ Sevilla vs Osasuna

Sevilla thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đội bóng Andalusia sở hữu những cầu thủ có khả năng tấn công tốt nhưng đang gặp khó trong việc bảo vệ lợi thế trước các đối thủ mạnh.

Osasuna thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong cùng khoảng thời gian. Dù kết quả chưa thực sự tích cực, chiến thắng gần đây cho thấy đội bóng Navarra bắt đầu có những chuyển biến dưới sự dẫn dắt của Arrasate.

Đội hình dự kiến Sevilla vs Osasuna

Sevilla: Vlachodimos, Iglesias, Castrin, Salas, Suazo, Agoume, Fofana, Vargas, Kochorashvili, Correia, Ure.

Osasuna: Fernandez, Rosier, Catena, Boyomo, Bretones, Moncayola, Victor Munoz, Moi Gomez, Ruben Garcia, Dubasin, Budimir.

Sevilla vs Osasuna tại La Liga 2026/27: Quá khứ không đảm bảo chiến thắng

Từ hai trận bán kết UEFA Cup 2007 đến những màn rượt đuổi tỷ số năm 2023 và bàn thắng phút 90+9 của Catena hồi tháng 4/2026, Sevilla vs Osasuna là cặp đấu từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc đáng nhớ của bóng đá Tây Ban Nha.

Sevilla chiếm ưu thế về tổng số chiến thắng trong lịch sử, nhưng thành tích những mùa gần đây lại cho thấy sự cân bằng rõ rệt hơn. Osasuna đã nhiều lần đánh bại đối thủ ngay tại Ramón Sánchez-Pizjuán và không thiếu kinh nghiệm trong những trận đấu phải chịu sức ép.

Trở về sân nhà lần này, Sevilla cần cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn giành trọn 3 điểm. Trong khi đó, Osasuna có cơ sở để hướng đến một kết quả tích cực nhờ tinh thần được cải thiện và khả năng tổ chức lối chơi dưới thời Arrasate.

Dự đoán tỷ số: Sevilla 1-1 Osasuna.