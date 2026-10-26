MU tốn khoản tiền khổng lồ nếu sa thải Carrick chọn Conte

Carrick thực sự đang chịu những ngày ‘ác mộng’ ở Nhà hát của những giấc mơ, nơi ông mới chỉ cùng MU thắng 2 trong 12 trận đấu, kể từ đầu mùa.

Thật không may cho Carrick, khi đã có thời gian đẹp, đầy hứa hẹn với ‘Quỷ đỏ ’ ở mùa trước - cùng đội cán đích thứ 3 Ngoại hạng Anh và giành suất dự Champions League . Tiếc là khi trở thành thuyền trưởng chính thức, dường như đó là một MU hoàn toàn khác, vượt tầm điều khiển của cựu danh thủ.

Nỗi đau và cả bất lực của Carrick, khi nhìn MU thua mà chẳng thể làm gì. Ảnh: The Touchline

Mọi thứ lúc này đang chống lại Carrick, từ kết quả trên sân, lẫn phòng thay đồ. Ông thực sự chịu trận và muốn khóc khi phải chứng kiến cảnh cầu thủ MU dường như không chịu đá và để thua khó chấp nhận 0-3 Bournemouth ngay tại Old Trafford.

Đó là trận đấu thứ 8 liên tiếp MU không biết đến mùi thắng, trên mọi đấu trường. Thất bại cũng đẩy nửa thành Man đỏ xuống vị trí thứ 16/20 của BXH Ngoại hạng Anh, với chỉ 7 điểm sau 8 trận.

Người hâm mộ kêu gọi MU sa thải Michael Carrick và không ít tin rằng, chỉ Conte mới ‘giải cứu’ được họ vào lúc này, hoặc nếu có thể hãy kéo được Unai Emery từ Aston Villa, hay ứng viên Julian Nagelsmann cũng là một phương án, tuy nhiên không nhận sự ủng hộ của số đông,…

Ông yêu MU bằng cả trái tim, nhưng mọi thứ đang chống lại Carrick. Ảnh: ESPN UK

Mặc cho sức ép, Carrick vẫn bám trụ, trừ khi lãnh đạo MU ra tay, quyết định thay ông bằng một người khác. Theo báo chí Anh, MU sẽ tốn khoản tiền lớn, nếu sa thải Carrick để bổ nhiệm thuyền trưởng mới. Con số ước tính là gần 12 triệu bảng (11,875 triệu bảng).

Cụ thể hơn, Carrick hồi tháng 5 ký hợp đồng 2 năm với MU, kèm tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng, hưởng lương 6,5 triệu bảng/năm. Ông được cho đến nay mới nhận thực tế khoảng 1,125 triệu bảng.

Trong quá khứ, MU tốn rất nhiều tiền cho khoản đền bù hợp đồng cho các HLV, thời hậu Sir Alex. Tính từ thời David Moyes, Van Gaal, Mourinho,… và nếu cộng cả mức đền bù dự kiến cho Carrick thì tổng con số ấy đã gần chạm mốc 100 triệu bảng (97 triệu bảng).

Gần nhất, MU bồi thường cho Ruben Amorim gần 10 triệu bảng, mức này đã được giảm nhờ HLV người Bồ sớm có việc tại AC Milan, nếu không số tiền họ phải chi ra lên tới hơn 16 triệu bảng.