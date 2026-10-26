Biểu tình rung chuyển châu Âu

Trong khi các cuộc biểu tình ở Pháp thu hút phần lớn sự chú ý của quốc tế, các cuộc biểu tình quy mô lớn cũng đã làm rung chuyển nhiều thành phố châu Âu vào cuối tuần qua, từ Milan đến Rome (Italy), Madrid (Tây Ban Nha), Lisbon (Bồ Đào Nha) và Tirana (Albania).

AP cho hay, tại Milan, hàng nghìn thanh niên đã xuống đường biểu tình, trong khi binh lính được triển khai tới các địa điểm quan trọng khắp thành phố. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã công bố một loạt biện pháp, bao gồm việc điều thêm hàng trăm binh sĩ đến Milan và tăng cường hình phạt đối với trẻ vị thành niên, những người mà cảnh sát cho rằng chiếm phần đông trong các cuộc biểu tình bạo lực hồi tuần trước.

Người biểu tình tuần hành ở thủ đô Paris hôm 24-10. Ảnh: AP

Khi màn đêm buông xuống, đám đông khổng lồ với những người tham gia chủ yếu là giới trẻ, đã tụ tập và giơ cao những biểu ngữ chống chính phủ. Một nhóm người biểu tình đã đốt một hóa đơn tiền điện khổng lồ mang tính biểu tượng nhằm bày tỏ phản đối giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt tăng cao. AP cho hay, 500 binh sĩ được triển khai đến Milan bổ sung vào lực lượng hàng trăm người đã đóng quân tại đó, hỗ trợ khoảng 5.000 cảnh sát và nhân viên an ninh khác sẵn sàng đối phó với các cuộc biểu tình. Chính quyền cũng sử dụng máy bay không người lái để giám sát, kiểm tra tại các ga tàu, triển khai lực lượng phản ứng nhanh và tăng cường giám sát trực tuyến nhằm kịp thời phát hiện các cuộc tụ tập có khả năng xảy ra gây rối. Nhiều cửa hiệu sang trọng trong khu thời trang cao cấp của Milan đã đóng cửa phòng ngừa nạn cướp bóc. Tuần trước, những kẻ bạo loạn đã nhắm vào các hiệu thời trang, đập phá và cướp đi vô số quần áo, dụng cụ thể thao ở các cửa hàng trong khu phố xung quanh Quảng trường Piazza del Duomo tại trung tâm thành phố.

An ninh cũng được tăng cường ở Rome, nơi chính quyền phong tỏa các tuyến phố mua sắm và tăng cường kiểm soát xung quanh Đấu trường Circus Maximus nổi tiếng và Quảng trường Piazza del Popolo. Một số người biểu tình đã cố gắng xông vào đấu trường, song đã bị lực lượng an ninh đưa ra ngoài. Trên Quảng trường Piazza del Popolo đã xảy ra đụng độ với người biểu tình, khiến cảnh sát phải sử dụng dùi cui, hơi cay và vòi phun nước để giải tán đám đông.

Tại thủ đô Tirana của Albania, cảnh sát chống bạo động đã sử dụng vòi phun nước để giải tán các nhóm người biểu tình lớn, khi người biểu tình quá khích đốt cháy các tòa nhà chính phủ và ném đồ đạc vào cảnh sát. Chính quyền đã điều hàng nghìn sĩ quan an ninh tuần tra trên các tuyến phố. Trong hơn một tuần qua, người biểu tình đã ném đá, pháo sáng, bom xăng vào cảnh sát, trong khi lực lượng chức năng sử dụng dùi cui và hơi cay đối phó với người biểu tình. Các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu từ tháng 5, nhằm phản đối một dự án khu nghỉ dưỡng ven biển hạng sang có liên quan đến gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump, mà theo các nhà khoa học “đã gây ra thiệt hại không thể khắc phục” đối với một dải bờ biển nguyên sơ của Albania. Sự phẫn nộ về dự án khu nghỉ dưỡng đã biến thành một làn sóng phản đối tham nhũng rộng lớn hơn, trong bối cảnh những lời kêu gọi Thủ tướng Edi Rama từ chức vẫn đang tiếp diễn.

Cùng lúc, hàng nghìn người đã đổ ra đường tuần hành ôn hòa tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha hôm 24-10 để yêu cầu chính phủ không can thiệp vào chế độ lương hưu. “Họ đang đe dọa chúng tôi bằng việc tư nhân hóa quỹ hưu trí”, bà Maria José Benito, một người biểu tình 68 tuổi nói với AP. Các cuộc biểu tình diễn ra trước thềm cuộc bầu cử sớm vào tháng tới, khi Đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha của Thủ tướng đương nhiệm Pedro Sanchez chỉ trích Đảng Nhân dân đối lập vì đã có những động thái hướng tới tư nhân hóa quỹ lương hưu. Tây Ban Nha đang chìm trong các cuộc biểu tình xoay quanh cuộc khủng hoảng nhà ở, khi giá thuê nhà và giá bất động sản tăng vọt trong thập kỷ qua, vượt quá khả năng chi trả của nhiều người dân.

Tương tự, những người biểu tình ở thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha cũng đổ ra đường tuần hành khắp thành phố đòi quyền tiếp cận với nhà ở giá rẻ. Việc Chính phủ của Thủ tướng Luis Montenegro gần đây công bố một số biện pháp nới lỏng giới hạn tăng tiền thuê nhà hằng năm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trục xuất những người thuê không trả tiền đã khơi thêm những bất bình của người dân, những người cho rằng các biện pháp này không công bằng và đặt người thuê nhà vào vị thế dễ bị tổn thương.

Trong khi đó, các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và việc chính phủ thiếu nguồn lực cho các dịch vụ thiết yếu như trường học tiếp tục diễn ra ở nhiều thành phố trên khắp nước Pháp, với sự tham gia của hàng trăm nghìn người và ở nhiều nơi đã biến thành bạo lực. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết cảnh sát đã bắt giữ gần 1.000 người khi phải đối mặt với "mức độ bạo lực cực kỳ cao" từ những kẻ cực đoan "cực tả". Cảnh sát chống bạo động đã bắn hơi cay vào người biểu tình ở thủ đô Paris cũng như ở Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, Toulouse, Montpellier và Nantes.