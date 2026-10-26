Hai trận thua của Manchester City và trách nhiệm của Enzo Maresca

Manchester City vừa có 2 trận thua khá quan trọng, một trận khiến họ rơi khỏi nhóm có suất đi thẳng vào vòng trong tại Champions League và một trận khiến cho họ bị Arsenal đuổi kịp trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Nếu xét về nguyên nhân thất bại, chắc chắn huấn luyện viên Enzo Maresca phải chịu trách nhiệm chính cho 2 trận thua này.

Những khoảng trống mà Manchester City để lộ ra là quá lớn khi đóng góp của Rayan Cherki ở mặt trận hỗ trợ phòng ngự là quá ít.

Manchester City vừa có 2 trận thua đầu tiên, trận thua đầu tiên tại Ngoại hạng Anh và trận thua đầu tiên tại Champions League. Tuy 2 trận thua này không quá gần nhau, nhưng đã có không ít người kết hợp 2 trận thua này lại để chỉ ra trách nhiệm rất lớn của huấn luyện viên Enzo Maresca, bởi đơn giản là những sai lầm trong việc bố trí đội hình đã được lặp lại mà không có sự rút kinh nghiệm nào được đưa ra.

Nhìn vào cách bố trí đội hình trong 2 trận thua này, người ta không khó để thấy những nét tương đồng về mặt ý tưởng. Dĩ nhiên không thể so sánh giữa Aston Villa với nhà vô địch Champions League Paris Saint-Germain, bởi sức mạnh giữa 2 bên là rõ ràng, nhưng sự khai thác về điểm yếu là giống nhau khi Enzo Maresca đáng lý phải đưa ra sự điều chỉnh ngay từ trận thua đậm trước Paris Saint-Germain.

Điểm chung trong cả 2 trận thua của nửa xanh thành Manchester chính là bộ 3 tiền vệ ở khu vực giữa sân trong sơ đồ 4-2-3-1, với Elliott Anderson và Enzo Fernandez ở vị trí tiền vệ trung tâm và Rayan Cherki chơi nhô cao hơn để hỗ trợ cho tuyến trên. Về mặt lý thuyết thì Elliott Anderson và Enzo Fernandez là sự bổ trợ cho nhau giữa khả năng phòng ngự, thoát pressing và hỗ trợ tấn công, trong khi đó Rayan Cherki với kỹ thuật cá nhân cùng khả năng chuyền bóng rất tốt của mình sẽ là một mũi nhọn hỗ trợ tấn công cực tốt, lùi có thể hỗ trợ làm bóng, tiến có thể như một hộ công.

Lý thuyết là lý tưởng như vậy, nhưng thực tế thì sao? Trong sơ đồ 3 tiền vệ này chỉ có một mình Elliott Anderson là có khả năng tranh chấp, còn Enzo Fernandez và Rayan Cherki đều thiên về tấn công. Điều này đồng nghĩa với việc Elliott Anderson thường xuyên chịu trách nhiệm “cân” cả tuyến giữa trong vấn đề phòng ngự từ xa cũng như tranh chấp bóng. Nếu đối thủ có hàng tiền vệ không mạnh, Elliott Anderson đủ sức gánh, thì Manchester City sẽ có sức tấn công vượt trội, còn nếu đối thủ đủ mạnh, thì đây sẽ là khu vực được khai thác trọng điểm.

Đối thủ trong 2 trận thua của Manchester City đều có hàng tiền vệ mạnh mẽ. Không nói tới Paris Saint-Germain đang có hàng tiền vệ mạnh hàng đầu thế giới hiện nay, còn Aston Villa của Unai Emery cũng có một hàng tiền vệ cao lớn có khả năng tranh chấp rất tốt. Điểm chung trong cả 2 trận này là Rayan Cherki với khả năng tranh chấp bóng khá yếu của mình đã dễ dàng bị đè bẹp, gần như không có bóng để chơi.

Trong trận đấu với Paris Saint-Germain, Rayan Cherki mất hút, Elliott Anderson chịu sức ép quá lớn trong nhiệm vụ phòng ngự từ xa, và mọi chuyện chỉ dễ thở hơn khi một cầu thủ có khả năng tranh chấp thoát pressing tốt hơn là Ayyoub Bouaddi được tung vào hỗ trợ thay cho Rayan Cherki. Còn trong trận đấu với Aston Villa, có phần khó hiểu hơn khi lựa chọn hỗ trợ cho Elliott Anderson lại là Ryan McAidoo mà không phải là Ayyoub Bouaddi.

Nếu như trận thua trước Paris Saint-Germain có thể lý giải khi thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique quá mạnh, khiến cho những ý tưởng của Enzo Maresca không thể phát huy, thì trận thua trước Aston Villa trách nhiệm sẽ hoàn toàn thuộc về vị huấn luyện viên này. Enzo Maresca vẫn quá cố chấp với bộ ba Elliott Anderson - Enzo Fernandez và Rayan Cherki, trong khi sự mất cân đối của bộ ba này là rất rõ ràng. Thậm chí sự thay đổi trước Aston Villa cũng có tính chủ quan đánh giá thấp đối thủ trong đó.

Dĩ nhiên cơ hội sửa sai của Enzo Maresca vẫn còn khi đây chỉ mới là giai đoạn đầu của mùa giải, và chất lượng cũng như chiều sâu đội hình của nửa xanh thành Manchester vẫn rất tốt. Nhưng dĩ nhiên ông phải có ý thức sửa sai mà không cố chấp với những ý tưởng cá nhân, bởi thời gian để sửa sai tại Manchester City sẽ là không quá nhiều.