Man United chuẩn bị phương án sa thải HLV Michael Carrick

Tương lai của HLV Michael Carrick tại Man United đang trở nên bấp bênh sau thất bại 0-3 trước Bournemouth ở vòng 8 Ngoại hạng Anh 2026-2027. Tính đến thời điểm hiện tại, đội chủ sân Old Trafford đã trải qua 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường.

HLV Michael Carrick gặp nhiều áp lực sau chuỗi trận thất vọng của Man United.

Thành tích này khiến ban lãnh đạo Man United phải cân nhắc những thay đổi nhằm cải thiện tình hình. Bên cạnh kết quả thi đấu, những hạn chế trong cách tổ chức lối chơi cũng khiến HLV Carrick chịu nhiều chỉ trích. Đặc biệt, quyết định để đội trưởng Bruno Fernandes ngồi dự bị trong trận thua Bournemouth tiếp tục gây ra những ý kiến trái chiều về cách sử dụng nhân sự của nhà cầm quân người Anh.

Theo ESPN, ban lãnh đạo Man United đã bắt đầu xem xét những phương án nhân sự trong trường hợp quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Carrick. Trong đó, Eddie Howe và Julian Nagelsmann là hai ứng viên được nhắc đến trong danh sách thay thế.

Eddie Howe từng có thời gian dẫn dắt Newcastle United và sở hữu nhiều kinh nghiệm làm việc tại Ngoại hạng Anh. Đây được xem là một lợi thế nếu nhà cầm quân người Anh tiếp quản Man United trong giai đoạn đội bóng đang gặp khó khăn. Trong khi đó, Julian Nagelsmann từng dẫn dắt Bayern Munich và đội tuyển Đức. Nhà cầm quân này được đánh giá cao ở khả năng tổ chức chiến thuật, xây dựng lối chơi và phát triển cầu thủ.

Ngoài hai cái tên trên, Kieran McKenna cũng được cho là nằm trong nhóm ứng viên được Man United quan tâm. Một phương án khác được nhắc đến là Antonio Conte. Chiến lược gia người Italy từng dẫn dắt nhiều đội bóng lớn tại châu Âu và có kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh.

Dù xuất hiện nhiều ứng viên, nhưng Man United hiện chưa công bố quyết định chính thức về tương lai của Carrick. Việc lựa chọn người thay thế cũng không đơn giản, bởi đội bóng cần cân nhắc cả năng lực chuyên môn, khả năng thích nghi với lực lượng hiện tại và những vấn đề liên quan đến hợp đồng.

Bên cạnh bài toán tìm kiếm HLV mới, Man United còn phải tính đến khoản chi phí đáng kể nếu quyết định chấm dứt hợp đồng với Michael Carrick. Theo một số nguồn tin, nhà cầm quân người Anh đang nhận mức lương khoảng 6,5 triệu bảng mỗi năm theo bản hợp đồng chính thức có thời hạn hai năm.

Carrick mới đảm nhiệm vai trò HLV trưởng chính thức được khoảng ba tháng. Vì vậy, nếu quyết định sa thải được đưa ra ngay lúc này, Man United có thể phải chi khoảng 11,875 triệu bảng để đền bù phần hợp đồng còn lại.

Man United đang trải qua mạch 8 trận không thắng trên mọi đấu trường.

Nếu con số trên trở thành hiện thực, Carrick sẽ tiếp tục nối dài danh sách những HLV nhận khoản đền bù lớn khi chia tay đội chủ sân Old Trafford. Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013, Man United liên tục thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện nhưng chưa thể tìm lại sự ổn định lâu dài.

David Moyes là người đầu tiên kế nhiệm Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên, ông bị sa thải sau chưa đầy một mùa giải và Man United phải chi khoảng 5,2 triệu bảng tiền đền bù. Tiếp đó, đội bóng mất khoảng 8,4 triệu bảng khi chia tay Louis van Gaal, dù chiến lược gia người Hà Lan từng giúp Man United giành chức vô địch FA Cup.

Jose Mourinho là trường hợp khiến Man United phải chi số tiền lớn nhất trong danh sách này, với khoản đền bù khoảng 19,6 triệu bảng. Sau đó, đội bóng tiếp tục chi khoảng 10 triệu bảng để chấm dứt hợp đồng với Ole Gunnar Solskjaer và 15 triệu bảng trong trường hợp của Ralf Rangnick. Hai HLV tiếp theo là Erik ten Hag và Ruben Amorim cũng khiến Man United phải trả lần lượt khoảng 17 triệu bảng và 10 triệu bảng khi kết thúc hợp tác.

Nếu cộng thêm khoản đền bù dự kiến dành cho Carrick, tổng số tiền Man United phải chi cho việc chia tay các HLV kể từ năm 2013 có thể lên tới gần 97 triệu bảng.