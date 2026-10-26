V-League sau vòng 5: Ấn tượng Sông Lam Nghệ An

Đánh bại đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai 2 - 0 ngay trên sân Pleiku giúp SLNA đạt 11 điểm. Đến thời điểm này, đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn là đội duy nhất bất bại tại V-League với 3 thắng, 2 hòa, ghi 10 bàn và để thủng lưới 4 lần, dù họ đã lần lượt đối đầu với những đối thủ được đánh giá cao như Hà Nội FC hay Công an TP Hồ Chí Minh.

Chiến thắng 2 - 0 ngay trên sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai cũng cho thấy những chuyển biến tích cực trong lối chơi của đội bóng xứ Nghệ. Không chỉ giành trọn 3 điểm, SLNA còn thể hiện được khả năng tổ chức tấn công mạch lạc, kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

SLNA đang là đội duy nhất bất bại tại V-League sau vòng 5. Ảnh: SLNA FC

Ở mùa giải năm nay, SLNA có khá nhiều thay đổi về nhân sự, đặc biệt là sự xuất hiện của những ngoại binh mới. Dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn, các tân binh đã nhanh chóng hòa nhập và trở thành những mắt xích quan trọng trong đội hình.

Ngay cả những người hâm mộ lạc quan nhất cũng khó hình dung SLNA lại có được khởi đầu thuận lợi đến vậy tại V-League mùa này. Bởi trước khi mùa giải bắt đầu, đội bóng xứ Nghệ không được đánh giá cao về lực lượng. Sau nhiều biến động nhân sự, mục tiêu được ban huấn luyện đặt ra vẫn là cố gắng tích lũy điểm số để sớm hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022, SLNA trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng V-League. Thành tích này càng có ý nghĩa khi đội bóng xứ Nghệ thường xuyên phải cạnh tranh ở nhóm cuối trong những mùa giải gần đây.

Đội bóng xứ Nghệ có được ngôi đầu khi Ninh Bình thua Công an TP Hồ Chí Minh 0 - 1 ở trận đấu muộn ngày 25/10. Với thất bại này, đội bóng Cố đô đã tụt xuống vị trí thứ 4, còn Công an TP Hồ Chí Minh vươn lên đứng thứ 5 cùng 10 điểm.

Cuộc đua Top đầu bảng xếp hạng đang diễn ra quyết liệt khi khoảng cách giữa các đội đang rất sít sao. Sau vòng 5, hiện có tới 5 đội cùng có 10 điểm là Thép xanh Nam Định, Công an Hà Nội, Ninh Bình, Công an TP Hồ Chí Minh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Điều này cho thấy cuộc đua tại V-League mùa này sẽ rất căng thẳng, đòi hỏi các đội bóng phải duy trì được sự tập trung cùng bản lĩnh trên hành trình hướng đến chức vô địch.

Thép Xanh Nam Định sau chiến thắng 4 - 0 ở vòng 6 trước Thành phố Đồng Nai, tạm đứng thứ 2 do có hiệu số tốt nhất(+7). Công an Hà Nội để Thanh Hóa cầm chân 1 - 1 đã tụt xuống vị trí thứ 3.

Ở nhóm cuối, Thể Công Viettel sau khi để Bắc Ninh cầm hòa 2 - 2 đã kéo dài chuỗi không thắng lên 4 trận và đứng thứ 12 với 4 điểm. Đội bóng phố Núi Hoàng Anh Gia Lai xếp áp chót, có 3 điểm.

Thành phố Đồng Nai tiếp tục cuối bảng với 1 điểm, chưa ghi bàn và đã thủng lưới 10 lần sau 5 trận. Đội bóng tân binh này trở thành trường hợp đầu tiên trong lịch sử V-League không ghi được bàn thắng nào sau 5 trận mở màn. Đây là kết quả đáng thất vọng của thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng sau khi thăng hạng V-League. Nếu không cải thiện hiệu quả tấn công, Đồng Nai sẽ gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua trụ hạng V-League.

Trong lịch sử V-League từng ghi nhận nhiều đội bóng khởi đầu khó khăn và phải trả giá khi mùa giải khép lại. Tại V-League 2000 - 2001, Khánh Hòa thua cả 5 trận đầu tiên, trước khi kết thúc mùa với 7 điểm sau 18 trận, đứng cuối bảng và xuống hạng.

An Giang cũng trải qua tình cảnh tương tự vào năm 2014. Đội bóng chỉ có 1 điểm sau 5 vòng đầu, ghi được 1 bàn thắng. Cuối mùa, An Giang đứng thứ 13 với 12 điểm trong bối cảnh Ninh Bình bỏ giải. Sau đó, họ thua Cần Thơ 0 - 3 ở trận play-off và phải xuống hạng.

Ở mùa giải 2012, Hải Phòng chỉ giành 2 điểm sau 5 trận đầu tiên. Đội bóng đất Cảng kết thúc mùa ở vị trí cuối bảng với 14 điểm, nhưng vẫn tiếp tục góp mặt tại V-League mùa sau nhờ mua lại suất thi đấu của Khánh Hòa.