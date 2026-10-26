Bế mạc Giải Pickleball chào mừng Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV

Dự Lễ bế mạc và trao giải có Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan; Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc Truyền hình CAND, Phó Trưởng Ban Thường trực Liên hoan, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng biên tập Báo CAND.

Về phía Công an CATP Hà Nội có Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Phó Trưởng Ban tổ chức Liên hoan cùng đại diện các đơn vị và các vận động viên tham gia giải đấu.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong và Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao giải cho các VĐV đạt giải nội dung đôi nam lãnh đạo, chỉ huy.

Giải đấu quy tụ gần 200 vận động viên, tranh tài ở 4 nội dung: đôi nam lãnh đạo, chỉ huy; đôi nam; đôi nữ và đôi nam – nữ. Các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến nhiều trận đấu sôi nổi, góp phần tăng cường giao lưu, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương.

Giải Pickleball giao lưu là hoạt động thiết thực chào mừng Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026; góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa Công an các đơn vị, địa phương, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CAND khỏe mạnh, năng động, bản lĩnh, trách nhiệm.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong và Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao giải cho các VĐV đạt giải nội dung đôi nam nữ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trao giải cho các VĐV đạt giải đôi nữ.

Danh sách các VĐV đạt thứ hạng cao tại Giải Pickleball chào mừng Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV 1. Nội dung đôi nam lãnh đạo, chỉ huy Giải Nhất: CATP Hà Nội – Trần Văn Hoá, Nguyễn Ngọc Quỳnh. Giải Nhì: Cục Truyền thông CAND – Đặng Việt Hưng, Trang Dũng. Đồng giải Ba: * Công an TP Cần Thơ – Nguyễn Văn Thắng, Lăng Khắc Hiếu. * Công an tỉnh Lâm Đồng – Nguyễn Văn Thắng, Trần Quốc Toản. 2. Nội dung đôi nam Giải Nhất: Công an tỉnh Thanh Hóa – Cao Đức Báu, Trần Minh Đức. Giải Nhì: Cục Truyền thông CAND – Nguyễn Chí Công, Bùi Lê Khải. Đồng giải Ba: * Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng – Nguyễn Văn Long, Phạm Thanh Hải. * Công an tỉnh Sơn La – Lê Cao Thiên, Trần Văn Hiến. 3. Nội dung đôi nữ Giải Nhất: Công an tỉnh Hưng Yên – Lưu Bích Ngọc, Trần Thị Huế. Giải Nhì: Cục Trang bị và kho vận – Vũ Thùy Dung, Nguyễn Thị Nhung. Đồng giải Ba: * Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I – Đỗ Thu Hà, Nguyễn Quỳnh Liên. * Công an tỉnh Thanh Hóa – Nguyễn Thị Minh Phương, Hoàng Thị Nhung. 4. Nội dung đôi nam – nữ Giải Nhất: Công an tỉnh Thanh Hóa – Trần Minh Đức, Nguyễn Thị Minh Phương. Giải Nhì: Cục Truyền thông CAND – Trần Thu Phương, Phạm Văn Trường. Đồng giải Ba: * Cục Truyền thông CAND – Nguyễn Chí Công, Thu Thủy. * Công an tỉnh Ninh Bình – Phạm Tố Uyên, Phạm Quốc Huy.

Theo ANTĐ

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