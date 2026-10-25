Còn ai dám chê bai Jackson

Hôm 24/10, Jackson lập cú đúp giúp Aston Villa đánh bại Man City 2-1 tại Ngoại hạng Anh. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho đội chủ sân Villa Park, mà còn chấm dứt chuỗi khởi đầu toàn thắng của thầy trò Enzo Maresca tại giải đấu mùa này.

Trước đó, Jackson cũng tỏa sáng với hai bàn thắng trong trận gặp Fenerbahce tại Champions League, qua đó được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất trận. Tính trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, chân sút này ghi tới 6 bàn. Tổng cộng, anh có 7 pha lập công từ đầu mùa, gồm 4 bàn tại Premier League và 3 bàn ở Champions League.

Đáng chú ý, đóng góp của Jackson không chỉ nằm ở những bàn thắng. Trong trận đấu với Man City, tiền đạo này thắng 8 pha tranh chấp tay đôi, thu hồi bóng 5 lần và thực hiện 15 pha bứt tốc. Những thống kê ấy cho thấy khả năng hoạt động với cường độ cao, tích cực pressing và hỗ trợ phòng ngự trước khi nhanh chóng chuyển sang trạng thái tấn công.

Mùa hè 2026, Aston Villa chi 47,5 triệu bảng để chiêu mộ Jackson từ Chelsea. Con số có thể tăng lên 65 triệu bảng nếu các điều khoản phụ phí được kích hoạt. Mức phí đáng kể khiến Jackson chịu áp lực lớn, nhất là sau quãng thời gian thường xuyên bị chê về khả năng tận dụng cơ hội tại Chelsea.

Mùa hè 2026, Aston Villa chi 47,5 triệu bảng để chiêu mộ Jackson từ Chelsea.

Trong 3 mùa khoác áo đội bóng thành London, Jackson ghi 30 bàn sau 81 trận trên mọi đấu trường, đồng thời góp công vào các danh hiệu Conference League và FIFA Club World Cup. Mùa trước, anh chơi cho Bayern Munich theo dạng cho mượn và ghi 8 bàn, cùng đội bóng xứ Bavaria đăng quang Bundesliga.

Phong độ hiện tại cho thấy Jackson đi đúng hướng. Dù vậy, thử thách lớn nhất với tiền đạo này vẫn là duy trì sự ổn định trong phần còn lại của mùa giải. Nếu tiếp tục phát huy khả năng pressing, di chuyển và cải thiện độ sắc bén trước khung thành, Jackson hoàn toàn có thể biến những hoài nghi về mình thành câu chuyện thành công tại Villa Park.

Highlights Aston Villa 2-1 Manchester City Tối 24/10, Aston Villa vượt qua Manchester City với tỷ số 2-1 tại vòng 8 Premier League 2026/27.