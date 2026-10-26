Hà Nội Tasco Auto với dấu ấn á quân bóng chuyền nữ quốc gia

Dừng bước đáng tiếc trước ngưỡng cửa vô địch

Đội Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 đăng quang ở Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia năm 2026. Ảnh: VFV.

Trước mùa giải 2026, Hà Nội Tasco Auto chưa được đánh giá cao về khả năng cạnh tranh chức vô địch. Là tân binh của sân chơi cao nhất quốc gia, lại vừa trải qua Cúp Hoa Lư 2026 với không ít hạn chế, đội bóng Thủ đô bước vào giải trong sự chờ đợi nhưng cũng không ít hoài nghi. Tuy nhiên, những gì diễn ra ở giai đoạn 1 đã nhanh chóng thay đổi cách nhìn ấy.

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, Hà Nội Tasco Auto cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về lối chơi, khả năng phối hợp và bản lĩnh thi đấu. Chuỗi trận thắng liên tiếp, trong đó có những chiến thắng trước các đối thủ giàu kinh nghiệm như Binh chủng Thông tin, Ninh Bình và VietinBank, giúp đội bóng sớm giành vé dự Cúp Hùng Vương 2026, đồng thời khẳng định vị thế ứng viên vô địch.

Một trong những điểm tựa quan trọng là quá trình đầu tư lực lượng có tính toán. Những gương mặt chất lượng của bóng chuyền Việt Nam như phụ công Lê Thanh Thúy, libero Nguyễn Khánh Đang, chủ công Vi Thị Như Quỳnh kết hợp với lớp vận động viên trẻ trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Hà Nội tạo nên đội hình có chiều sâu. Đặc biệt, ngoại binh người Đức Ivana Vanjak nhanh chóng hòa nhập, trở thành mũi tấn công hiệu quả và góp phần giúp đội bóng vận hành ổn định.

CLB Hà Nội Tasco Auto nhận giải Nhì ở Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia năm 2026. Ảnh: VFV.

Hà Nội Tasco Auto tiếp tục duy trì phong độ ở giai đoạn đầu vòng 2, nhưng cuộc đua đường dài dần bộc lộ những thách thức. Việc Vi Thị Như Quỳnh vắng mặt vì vấn đề sức khỏe khiến đội mất đi một phương án tấn công quan trọng. Trong khi đó, ngoại binh người Serbia Brankica Mihajlovic chưa tạo được ảnh hưởng như Ivana Vanjak ở giai đoạn 1. Kinh nghiệm và đẳng cấp của Mihajlovic vẫn có giá trị, song việc duy trì thể lực, hiệu quả xử lý bóng và sự kết nối với các đồng đội trở thành bài toán khó hơn khi giải bước vào giai đoạn quyết định.

Trận thua Hóa chất Đức Giang Lào Cai ngày 15-10 cho thấy rõ những hạn chế ấy, qua đó bộc lộ khoảng cách giữa đội hình mạnh nhất và các phương án thay thế. Đến trận chung kết tối 25-10, trước Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19, đội bóng Thủ đô thua 1-3 với các tỷ số 25-27, 17-25, 25-16 và 19-25, chấp nhận vị trí á quân.

Dẫu hụt chức vô địch, thành tích này vẫn rất đáng ghi nhận. Ngay trong mùa giải đầu tiên trở lại sân chơi cao nhất, Hà Nội Tasco Auto đã đi một mạch từ vị thế tân binh đến trận đấu cuối cùng. Ngôi á quân không chỉ phản ánh sự tiến bộ về chuyên môn mà còn cho thấy dấu ấn xã hội hóa với cách làm kết hợp giữa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội với doanh nghiệp, Liên đoàn Bóng chuyền Hà Nội.

Tuy nhiên, xã hội hóa chỉ phát huy hiệu quả lâu dài khi đi cùng kế hoạch phát triển lực lượng, đầu tư cho vận động viên trẻ và sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị quản lý, liên đoàn và nhà tài trợ. Thành công ở giải vô địch quốc gia là bước khởi đầu tích cực, nhưng chưa thể thay thế yêu cầu xây dựng lực lượng nội binh đủ sức cạnh tranh ổn định.

Ưu tiên Đại hội Thể thao toàn quốc

CLB Hà Nội Tasco Auto tại trận chung kết Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia năm 2026. Ảnh: VFV.

Hành trình ở vòng 2 không chỉ là cuộc đua thứ hạng. Với bóng chuyền Hà Nội, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 mới là mục tiêu đặc biệt quan trọng. Khác với Giải vô địch quốc gia, nơi các đội có thể sử dụng ngoại binh, Đại hội là sân chơi giữa các địa phương, đòi hỏi lực lượng vận động viên trong nước có chất lượng và sự chuẩn bị đồng bộ.

Vì vậy, quá trình thi đấu, phân hạng tại vòng 2 cũng là dịp để ban huấn luyện đánh giá lực lượng, trao cơ hội cho các phương án nhân sự và chuẩn bị cho mục tiêu dài hạn của bóng chuyền Thủ đô. Trong bối cảnh Vi Thị Như Quỳnh không thể thi đấu, đội bóng cần tìm phương án bổ sung phù hợp. Vào giai đoạn cuối giải vô địch quốc gia 2026, Trưởng bộ môn bóng chuyền (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội) Bùi Đình Lợi cũng đã phải trở về Hà Nội để lo thủ tục bổ sung cầu thủ trẻ Quỳnh Anh, sinh năm 2009, thay thế Vi Thị Như Quỳnh. Chi tiết này cho thấy công tác chuẩn bị cho Đại hội diễn ra song song với cuộc đua tại giải vô địch quốc gia và thực sự quan trọng với người trong cuộc.

Bài toán đặt ra là làm sao chuyển hóa thành tích có được nhờ sự kết hợp giữa lực lượng nội binh và ngoại binh thành sức mạnh đủ bền vững khi bước vào sân chơi không có vận động viên nước ngoài. Dù có sự bổ sung của 2 cầu thủ từ Hóa chất Đức Giang cùng những cầu thủ nội của Hà Nội Tasco Auto thì Hà Nội vẫn chưa vượt trội các đối thủ trong cuộc đua đến ngôi vô địch Đại hội. Đây cũng là bài toán về chiều sâu đội hình, khả năng thích ứng chiến thuật và chất lượng đào tạo trẻ của bóng chuyền Hà Nội. Trưởng bộ môn bóng chuyền (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội) Bùi Đình Lợi cho rằng, sự vắng mặt của một số nhân tố chủ lực đặc biệt là Vi Thị Như Quỳnh sẽ ảnh hưởng đáng kể đến mục tiêu tranh chấp huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc tới nhưng dù thế nào, toàn đội vẫn thi đấu với quyết tâm cao nhất.

Nếu tiếp tục phát huy nguồn lực xã hội hóa, đồng thời củng cố chiều sâu đội hình và chuẩn bị tốt cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, có thể kỳ vọng Hà Nội Tasco Auto sẽ đóng góp tích cực vào thành tích của đội bóng chuyền nữ Hà Nội tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, qua đó biến dấu ấn ở giải vô địch quốc gia 2026thành nền tảng cho chặng đường phát triển tiếp theo.

Hà Nội Tasco Auto nhận thưởng lớn Kết thúc Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia vào tối 25-10, với chức vô địch, Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19 nhận cúp, cờ, Huy chương vàng và 500 triệu đồng tiền thưởng. Hà Nội Tasco Auto giành ngôi á quân cùng Huy chương bạc và 300 triệu đồng. Ngoài ra, Hà Nội Tasco Auto nhận thưởng 500 triệu đồng từ nhà tài trợ, 200 triệu đồng từ Liên đoàn bóng chuyền Hà Nội. Ở trận tranh hạng ba, VTV Bình Điền Long An thắng Hóa chất Đức Giang Lào Cai 3-0, giành Huy chương đồng và 200 triệu đồng. Hóa chất Đức Giang Lào Cai xếp thứ tư, nhận thưởng 100 triệu đồng. Ban tổ chức cũng trao các giải cá nhân: Temi Thomas-Ailara (Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19) là vận động viên tấn công xuất sắc; Đoàn Thị Lâm Oanh nhận giải chuyền hai xuất sắc; libero Nguyễn Khánh Đang (Hà Nội Tasco Auto) được vinh danh ở hạng mục phòng thủ xuất sắc. Mỗi vận động viên nhận thưởng 10 triệu đồng.