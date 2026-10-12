Bảo đảm nguồn cung thực phẩm cuối năm

Khách hàng mua hàng tại hệ thống Siêu thị Winmart. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Nhằm bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho thị trường, người chăn nuôi tại nhiều địa phương đã chủ động tái đàn, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học và siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh khi gặp thời tiết bật lợi. Cùng với nỗ lực từ các trang trại, ngành chức năng cũng tăng cường kiểm soát vận chuyển, giết mổ và quản lý thị trường bảo đảm thực phẩm an toàn đến tay người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty BAF Việt Nam, các đợt dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi, đã làm thay đổi căn bản góc nhìn về tổ chức sản xuất. Theo ông Minh, nếu trước đây các trang trại được thiết kế để tối ưu hóa năng suất thì hiện nay yếu tố quan trọng nhất là khả năng kiểm soát rủi ro sinh học. Vì vậy, trang trại không đơn thuần là nơi sản xuất thịt mà dần trở thành một hệ thống quản trị tổng thể, nơi rủi ro được kiểm soát bằng công nghệ.

Chị Nguyễn Thu Kim, hộ chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ cho biết, trang trại thực hiện nghiêm ngặt việc hạn chế người và phương tiện ra vào, đồng thời xử lý các khu vực trong trang trại bằng thuốc sát trùng và vôi bột. Người ra vào phải thực hiện khử trùng kỹ lưỡng, trong khi các lối đi thường xuyên sử dụng để chăm sóc đàn vật nuôi cũng được vệ sinh và sát trùng định kỳ nhằm ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập.

Ông Phạm Kim Đăng Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhận định: Từ nay đến cuối năm ngành chăn nuôi trong nước tiếp tục chịu áp lực lớn từ chi phí logistics và giá các mặt hàng nguyên liệu nhập khẩu cốt lõi (như khô dầu đậu tương; mặc dù giá một số nguyên liệu tăng rất mạnh (trên 14 - 20%). Giá thức ăn chăn nuôi các tháng cuối năm sẽ tăng nhẹ (2 - 4%) do nhu cầu tăng khi các nhà chăn nuôi tăng đàn kèm áp lực chi phí logistic tăng do giá dầu tăng.

Bên cạnh áp lực dịch bệnh, chi phí sản xuất tăng cao do giá thức ăn chăn nuôi leo thang từ đầu năm đã gây sức ép không nhỏ đến hoạt động tái đàn. Trước tình hình này, các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn duy trì quy trình khép kín để ổn định sản xuất, trong khi nhiều nông hộ tính toán điều chỉnh quy mô phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Chăn nuôi và Thú y, tính đến 23/9/2026, tổng đàn lợn cả nước đạt khoảng 32,35 triệu con, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước; đàn gia cầm đạt khoảng 618 triệu con, tăng 3,4%; sản lượng thịt các loại đạt khoảng 6 triệu tấn, tăng 4,8%.

Trao đổi về khả năng cân đối thị trường, ông Phạm Kim Đăng, cho biết, nếu không xảy ra dịch bệnh nghiêm trọng, sản lượng thịt lợn cung ứng ra thị trường trong những tháng cuối năm sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Với tổng đàn hiện nay, ngành chăn nuôi hoàn toàn có khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cuối năm, dự kiến trong 3 tháng cuối năm 2026 sẽ cung ứng bình quân khoảng 780.000 tấn thịt hơi mỗi tháng.

Để đảm bảo nguồn cung cuối năm, ngành chăn nuôi tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giống vật nuôi nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của ngành chăn nuôi, nâng cao chất lượng đàn vật nuôi và thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Đồng thời, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về giống vật nuôi; rà soát, chuẩn hóa danh mục giống vật nuôi, hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật và dữ liệu chuyên ngành, từng bước hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ công tác quản lý, thống kê, dự báo và chuyển đổi số trong lĩnh vực giống vật nuôi.

Cùng đó, tăng cường theo dõi, cập nhật và đánh giá tình hình sản xuất giống vật nuôi trên phạm vi cả nước; kịp thời tham mưu các giải pháp bảo đảm nguồn cung giống phục vụ sản xuất, đáp ứng yêu cầu thực hiện các mục tiêu tăng trưởng ngành chăn nuôi năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Cùng với lượng thịt nhập khẩu dự kiến khoảng trên 200.000 tấn trong quý IV năm 2026, nguồn cung thực phẩm được bảo đảm ổn định. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi sản xuất từ trang trại, giết mổ đến lưu thông, tăng cường kiểm dịch vận chuyển nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ người dân trong dịp lễ, tết.