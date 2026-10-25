Bản ballad tình yêu

Sau tập tản văn Tháng ngày mê mải, tập truyện ngắn Mùa thu catwalk (NXB Dân trí, 2026) tiếp tục đánh dấu hành trình bền bỉ của cây bút xứ Thanh trên con đường sáng tạo bằng một lối viết dung dị, chân thành và giàu cảm xúc.

Mùa thu catwalk gồm 14 truyện ngắn, mỗi truyện là một lát cắt của đời sống với những số phận và hoàn cảnh khác nhau. Không gian nghệ thuật được mở rộng từ miền quê xứ Thanh đến nước Anh, nơi cuộc sống của các du học sinh được khắc họa bằng nỗi nhớ quê hương, tình thân và những trải nghiệm nơi xứ người.

Dẫu mỗi truyện mang một bối cảnh riêng, tất cả đều gặp nhau ở niềm tin vào những giá trị nhân văn, vào lòng yêu thương và sự tử tế. Chính mạch nguồn ấy đã tạo nên sự gắn kết và dư vị chung cho toàn bộ tập truyện.

Điều gây ấn tượng ở Mùa thu catwalk không nằm ở những biến cố dữ dội hay những nút thắt bất ngờ. Lê Ngọc Sơn chọn nhịp kể chậm rãi để từng câu chuyện mở ra tự nhiên như những dòng hồi ức.

Anh không né tránh mất mát, chia ly hay những góc khuất của đời sống. Nhân vật của anh có người hạnh phúc, có người bất hạnh; có người mang theo những vết thương chưa kịp lành. Nhưng sau tất cả, điều còn lại vẫn là những khoảng sáng của tình thân, sự bao dung và niềm tin để con người tiếp tục bước về phía trước.

Qua những truyện ngắn như Ngày em đến, Du điên, Người đàn bà cao số, Phía bên kia đại dương, Mùa hoa nở muộn hay Hạt bồ công anh bay trong gió, tác giả đặt nhân vật vào nhiều hoàn cảnh khác nhau để gợi mở những suy ngẫm về tình yêu, tình thân, nghị lực sống và cách con người đối đãi với nhau.

Điều đáng quý là tác giả không áp đặt những thông điệp đạo đức lên nhân vật. Chính hành trình sống và cách mỗi nhân vật đối diện với số phận đã gợi mở cho người đọc nhiều suy ngẫm. Họ hiện lên với những giới hạn, những khát vọng và cả những trăn trở rất đời. Vì thế, thông điệp về yêu thương và sự tử tế đến với người đọc một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, không áp đặt.

Điểm nổi bật trong phong cách sáng tác của Lê Ngọc Sơn là khả năng khơi gợi cảm xúc từ những chi tiết rất đỗi bình dị. Một lời xin lỗi muộn màng, một cuộc gặp gỡ tình cờ, ký ức về người thân hay một buổi chiều lặng gió... đều có thể trở thành điểm tựa để mở ra những suy tư về cuộc sống.

Ngôn ngữ mộc mạc, giàu chất tự sự cùng sự tiết chế trong cách biểu đạt giúp các câu chuyện giữ được vẻ chân thật.

Nhà văn Tống Phước Bảo nhận xét: “Đâu đó giữa những liến xáo thời đại, những rộn rã “phông bạt”, độc giả lại cần một câu chuyện lắng đọng như thế này. Từ trong chờ đợi, hạnh phúc luôn nở ra những đóa hoa vĩnh cửu”.

Nhận xét ấy phần nào lý giải sức hấp dẫn của Mùa thu catwalk. Tập truyện không cố tạo ấn tượng bằng những xung đột gay gắt mà chinh phục người đọc bằng sự chân thành và những rung động rất người. Khi gấp sách lại, điều còn đọng lại không phải là bi kịch của số phận, mà là niềm tin rằng giữa cuộc sống nhiều biến động, yêu thương và sự tử tế vẫn luôn có sức mạnh chữa lành.