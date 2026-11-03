TWS trở lại với thông điệp chân thành về tuổi trẻ

Vào lúc 18h ngày 2/11 (giờ Hàn Quốc), TWS đã phát hành album đĩa đơn thứ hai mang tên TO US trên các nền tảng phát trực tuyến âm nhạc. Album này khắc họa những nỗi lo âu, thử thách và cả những khó khăn trong quá trình trưởng thành của tuổi trẻ.

Sản phẩm mới này làm nổi bật con người chân thực, không chút che đậy của các thành viên, thể hiện những suy nghĩ và cảm xúc mà họ đang trải qua ở thời điểm hiện tại. Thông qua âm nhạc, TWS hy vọng có thể mang đến sự can đảm và niềm an ủi cho những người nghe tìm thấy sự đồng điệu với trải nghiệm của nhóm.

Album bao gồm ba ca khúc, với bài hát chủ đề là Call My Name. Ca khúc này truyền tải lời hứa chân thành gửi đến 42 (tên cộng đồng người hâm mộ chính thức của nhóm), những người luôn tin tưởng và ủng hộ TWS.

Các thành viên Youngjae, Shinyu và Dohoon đã tham gia viết lời cho các bài hát, bộc lộ tình cảm chân thành dành cho người hâm mộ và sân khấu thông qua những câu hát như: "Tôi đã dồn hết tất cả những gì mình có vào sân khấu này".

Album còn có sự góp mặt của WE UP, một ca khúc mang âm hưởng hip-hop thể hiện khát vọng vươn tới những sân khấu lớn hơn nữa của nhóm, cùng với Heavy, một bản nhạc synth-pop mang thông điệp an ủi đầy ấm áp.

Trong năm nay, TWS đã gặt hái được nhiều thành công trên nhiều lĩnh vực. Sản phẩm âm nhạc gần nhất của nhóm, mini album thứ năm mang tên NO TRAGEDY đã trở thành album đầu tiên của nhóm đạt doanh số một triệu bản kể từ khi ra mắt.

Nhóm cũng đạt được những bước tiến đáng kể trên sân khấu khi hoàn thành xuất sắc chuyến lưu diễn châu Á đầu tiên mang tên 2026 TWS TOUR – 24/7:FOR:YOU. Bên cạnh đó, TWS còn mở rộng tầm ảnh hưởng thông qua các dự án hợp tác cùng nhiều thương hiệu thời trang.

Đại diện công ty quản lý của nhóm chia sẻ về kỳ vọng dành cho sản phẩm mới này: "Thông qua album lần này, TWS sẽ khám phá sâu hơn về thế giới nội tâm của chính mình. Nhóm sẽ mang đến một khía cạnh khác trong chất nhạc 'boyhood pop' (nhạc pop mang hơi hướng thiếu niên), phong cách đặc trưng đã làm nên tên tuổi của họ".

Trong khi đó, chuyến lưu diễn châu Á đầu tiên của TWS, 2026 TWS TOUR – 24/7:FOR:YOU, đã chính thức khép lại với đêm diễn cuối cùng tại Cao Hùng (Đài Loan) vào ngày 24/10. Chuyến lưu diễn bao gồm tổng cộng 15 buổi biểu diễn tại tám thành phố.

Sau khi phát hành album mới, TWS cũng đang chuẩn bị gặp gỡ người hâm mộ thông qua chuỗi sự kiện quảng bá. Theo PLEDIS Entertainment, nhóm sẽ tổ chức một sự kiện ký tặng trực tuyến (video call 1:1) vào ngày 9/11, cùng một sự kiện ký tặng trực tiếp tại Seoul vào ngày 11/11, dành riêng cho những người hâm mộ đã đặt mua album thông qua Weverse Shop.