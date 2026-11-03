Màn kết hợp 'không tưởng' giữa các Anh trai và Anh tài trước 'biển người' Thái Nguyên

Tối 2/11, rock concert Thái Nguyên bừng sáng đã diễn ra, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Hồ Ngọc Hà, Isaac, Anh Tú, Đông Hùng, Thái Thùy Linh cùng ban nhạc Ngũ Cung, với 30.000 khán giả tham dự. Thay vì đi theo một màu sắc xuyên suốt, đêm diễn kết hợp những ca khúc mang tinh thần cách mạng, các bản hit nhạc trẻ và những màn trình diễn rock sôi động.

30.000 khán giả tạo nên "biển người rực đỏ" tại rock concert hiếm hoi.

Bảo Trâm mở màn 'rock concert' đầy sôi động với "Thái Nguyên ngày nắng mới".

Thái Thùy Linh cùng Ban nhạc Người Lính mở đầu phần "Mạch nguồn đất Việt", với những ca khúc gắn liền với tinh thần yêu nước và ký ức của nhiều thế hệ như "Dậy mà đi", "Hát mãi khúc quân hành" và "Vết chân tròn trên cát".

Tiếp nối không khí hào hùng, "anh tài" Đông Hùng khuấy động 3 vạn khán giả, với "Đường lên phía trước" và "Kỷ nguyên hòa ca". Nam ca sĩ không giấu được xúc động khi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người.

Khán giả không chỉ nghe mà còn "đu đưa" theo các ca khúc được trình diễn.

Không khí chương trình sau đó chuyển sang màu sắc trẻ trung hơn, với sự xuất hiện của Isaac, cùng loạt ca khúc quen thuộc như "Rừng vàng biển bạc", "Nơi anh không thuộc về" và "Bống bống bang bang".

Trong khi đó, Anh Tú lựa chọn những ca khúc giàu cảm xúc như "Mẹ yêu con", "Khóa ly biệt" và mashup "Đôi mắt – Chiếc khăn gió ấm".

Sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà khiến khán giả "bùng nổ" thực sự. Nữ ca sĩ mang đến "Rực rỡ Việt Nam tôi", "Keep me in Love" và "Cô đơn trên Sofa" cùng vũ đạo sôi động.

Điểm nhấn mang đúng tinh thần 'rock concert' nằm ở phần ba, khi Ngũ Cung Band xuất hiện với loạt ca khúc "Đón em trở về", "Yêu", "Hành khúc ngày và đêm", "Cô Đôi Thượng Ngàn" và "Người ở đừng về". Âm hưởng rock kết hợp chất liệu dân gian được kỳ vọng tạo nên không gian âm nhạc khác biệt, đồng thời đưa khán giả đến gần hơn với những giai điệu mang màu sắc văn hóa Việt.

Khán giả vẫn rất "sung" dù đã hết chương trình. “Thái Nguyên bừng sáng” không chỉ hướng đến một đêm nhạc giải trí quy mô lớn mà còn là dịp kết nối âm nhạc đương đại với những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất xứ trà.