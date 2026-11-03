Nữ doanh nhân Huế Phan Thiên Ngọc đạt danh hiệu Á hậu 3 Miss Asian 2026

Chung kết Miss Asian 2026 diễn ra tối 31/10 tại Gia Lai, với sự tham dự của hơn 1.000 khán giả. Phan Thiên Ngọc, số báo danh 786, đại diện Huế, được xướng tên ở vị trí Á hậu 3 và đồng thời nhận giải Người đẹp Công sở.

Khoảnh khắc đăng quang củaPhan Thiên Ngọc.

Tại lễ trao giải, danh ca Ngọc Sơn, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi, cùng các khách mời thực hiện nghi thức trao tiara, sash và chứng nhận cho Phan Thiên Ngọc.

Trước khi tham gia cuộc thi, cô hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và du lịch, hiện là Tổng Giám đốc một doanh nghiệp về du lịch.

Theo Phan Thiên Ngọc, việc phát triển hoạt động kinh doanh tại địa phương không chỉ dựa vào lợi thế cảnh quan mà còn phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách. Thời gian tới, cô đặt mục tiêu nâng cao chất lượng vận hành, mở rộng hợp tác và góp phần giới thiệu điểm đến Lăng Cô.

Với nữ doanh nhân, danh hiệu Á hậu 3 và giải Người đẹp Công sở là cơ hội mở rộng kết nối, đồng thời tạo thêm điều kiện để quảng bá hình ảnh quê hương thông qua hoạt động kinh doanh.

Trong các phần thi của đêm chung kết, Phan Thiên Ngọc gây chú ý khi đảm nhận vị trí first face ở phần trình diễn trang phục công sở. Xuất hiện trong thiết kế màu cam, cô thể hiện khả năng làm chủ sân khấu và phong thái tự tin.

Giải Người đẹp Công sở được trao cho thí sinh có phần thể hiện phù hợp với hình ảnh chuyên nghiệp, chỉn chu. Đây cũng là danh hiệu gắn với công việc kinh doanh mà Phan Thiên Ngọc đang theo đuổi.

Ở phần thi ứng xử, cô cho rằng một cuộc thi sắc đẹp dành cho nữ doanh nhân không chỉ tôn vinh ngoại hình mà còn cần đề cao trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần sẻ chia và khả năng kết nối. Theo cô, người được trao danh hiệu có trách nhiệm lan tỏa những giá trị tích cực, đồng thời giới thiệu văn hóa và con người Việt Nam.

Miss Asian 2026 là mùa giải thứ năm do Tổ chức Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam thực hiện. Theo ban tổ chức, cuộc thi hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của nữ doanh nhân, đồng thời đề cao các giá trị văn hóa và khả năng hội nhập.

Sau cuộc thi, các thí sinh đạt danh hiệu dự kiến tham gia vai trò giám khảo tại Miss Business World, tổ chức tại Mỹ vào tháng 11/2026.