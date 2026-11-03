Nữ MC Nhật Bản nghỉ việc sau khi thấy người Việt ngủ trưa

Hiện tại, Uga trở thành người dẫn chương trình tự do, hoạt động chủ yếu trên truyền hình và radio. Ảnh: ANAYI.

Chia sẻ với tạp chí GOETHE (Nhật Bản) ngày 12/10, Natsumi Uga (40 tuổi), cựu MC đài TV Asahi kể chuyến du lịch Việt Nam vào mùa hè năm 2018 đã khiến cô đưa ra quyết định thay đổi cuộc đời.

Khi dạo phố, cô bắt gặp hình ảnh người dân ngồi uống trà, trò chuyện bên đường, thậm chí nằm thư giãn giữa ban ngày. Nhịp sống thong thả ấy khiến nữ MC bất giác nhìn lại guồng quay công việc của mình. Trở về Nhật Bản, tháng 3/2019, Uga quyết định nghỉ việc sau 10 năm gắn bó với đài truyền hình.

"Tôi nghĩ đã đến lúc chuyển sang một cách sống mà bản thân có thể tự lựa chọn và quyết định mọi thứ", cô chia sẻ.

Khung cảnh thực khách ngồi tại quán ăn gần phố cổ Hà Nội, thưởng thức món phở nóng hổi. Ảnh: Linh Pham.

Sau khi nghỉ việc, Uga không gia nhập một công ty quản lý nghệ sĩ hay đơn vị giải trí lớn. Cô lựa chọn trở thành người làm việc tự do hoàn toàn, không có quản lý hay nhân viên hỗ trợ riêng.

Nữ MC tự đảm nhận mọi công việc, từ tìm kiếm đối tác, sắp xếp lịch trình, thương lượng thù lao đến xử lý kế toán và các thủ tục hành chính. Ngay cả việc thành lập công ty riêng, cô cũng tự tìm hiểu và thực hiện thay vì thuê đơn vị chuyên nghiệp.

Trong cuộc phỏng vấn với GOETHE, Uga cho biết cô gần như không cảm thấy lo lắng khi bắt đầu con đường mới. Dù từng được khuyên rằng làm việc một mình sẽ gặp nhiều khó khăn, cô vẫn tin cuộc sống độc lập sẽ thú vị hơn.

Hiện tại, cô duy trì lịch làm việc khoảng 3 tuần rồi dành 1 tuần nghỉ ngơi. Theo Uga, đây là nhịp sinh hoạt khó thực hiện nếu vẫn làm việc trong một tổ chức có nhiều nhân sự và những quy định cố định.

Nhìn lại quãng thời gian làm việc tại TV Asahi, nữ MC không phủ nhận những giá trị mà môi trường này mang lại. Cô cho rằng chính những năm tháng ở một tổ chức lớn đã giúp bản thân tích lũy kinh nghiệm, học cách phối hợp với đồng nghiệp và trưởng thành trong nghề nghiệp.

Tuy nhiên, với cô, hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống là được tự do lựa chọn.

Chuyến đi Việt Nam năm ấy cũng không phải lần đầu Uga du lịch một mình. Từ năm 20 tuổi, cô đã yêu thích những chuyến đi độc lập sau lần đến Los Angeles (Mỹ) trong 1 tháng. Việc được tự do khám phá một vùng đất xa lạ, không bị ràng buộc bởi những kỳ vọng quen thuộc giúp cô hiểu hơn về bản thân.

Uga cho rằng khi đi du lịch, đầu óc cô trở nên thoải mái, những suy nghĩ cũng được sắp xếp lại. Cô không nhất thiết phải lên đường với mục tiêu tìm kiếm câu trả lời cho một vấn đề cụ thể. Đôi khi, chính việc tạm rời xa cuộc sống thường ngày lại giúp cô nhận ra điều mình thực sự muốn.