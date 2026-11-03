Hai MC đình đám Bùi Đức Bảo và Khánh Vy cùng dẫn dắt đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

MC Bùi Đức Bảo là gương mặt quen thuộc của các sự kiện lớn trên toàn quốc, nổi bật với phong thái lịch lãm, chất giọng truyền cảm và khả năng làm chủ sân khấu linh hoạt. Trong sự nghiệp, anh đã nhận các giải thưởng uy tín như Quán quân Én Vàng 2013 và giải thưởng "Biên tập viên - Dẫn chương trình Ấn tượng" tại VTV awards năm 2022.

Anh từng đảm nhận vai trò dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình đình đám như Đường lên đỉnh Olympia, Chúng tôi là chiến sĩ, Giai điệu tự hào, Cà phê sáng với VTV3... Với kinh nghiệm dày dặn, sự chuyên nghiệp và bản lĩnh, MC Đức Bảo luôn biết cách kết nối cảm xúc và cuốn hút khán giả ngay từ những phút đầu tiên.

MC Khánh Vy (sinh năm 1999) có xuất phát điểm là một hiện tượng mạng nổi tiếng với biệt danh "hot girl 7 thứ tiếng". Sau đó, cô tốt nghiệp loại Giỏi ngành Quan hệ Quốc tế tại Học viện Ngoại giao.

Nữ MC duyên dáng Khánh Vy ghi dấu qua loạt chương trình uy tín như Đường lên đỉnh Olympia, IELTS FACE-OFF, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 (AFF 2025) cùng nhiều sự kiện lớn nhỏ của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Đặc biệt, MC Khánh Vy vừa gây chú ý khi lần đầu thử sức với vai trò MC tại một sân chơi sắc đẹp quy mô lớn. Màn "lấn sân" đầy thú vị này mở ra một màu sắc mới trong hành trình làm nghề của cô, đồng thời cho thấy sự linh hoạt trong cách làm chủ một sân khấu mới.

Sự kết hợp của Bùi Đức Bảo và Khánh Vy dung hòa giữa các yếu tố kinh nghiệm, bản lĩnh và nét trẻ trung, hiện đại hứa hẹn mang đến những màn dẫn dắt cuốn hút, kết nối các phần thi và cảm xúc trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20h, ngày 7/11/2026, tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.

Chương trình có quy mô gần 9.000 khán giả, quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng. Trong đó, sự góp mặt của hàng loạt giọng ca đình đám như: Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN, Minh Ngọc, S.T Sơn Thạch...