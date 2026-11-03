Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 17 'hot' trở lại vì dàn thí sinh 'đỉnh'

Cứ mỗi mùa Olympia qua đi, dân tình lại có dịp bàn luận nhiều câu chuyện xung quanh các "nhà leo núi" của chương trình. Khi điểm lại các trận Chung kết đáng nhớ trong lịch sử gameshow, nhiều người đồng tình cho rằng Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 17 vẫn là năm gây nhiều ấn tượng nhất vì sở hữu dàn thí sinh "khủng long".

Phần thi Khởi động ấn tượng của 4 thí sinh tại Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 17 được nhiều người xem chia sẻ lại. Nguồn: @cxl501

Trong trận Chung kết năm thứ 17 của Đường Lên Đỉnh Olympia, các thí sinh gồm Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng, Quảng Trị), Hà Việt Hoàng (THPT Sóc Sơn, Hà Nội), Phạm Thọ Quốc Long (THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận) và Phạm Huy Hoàng (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) đều có màn thể hiện xuất sắc. Dù không phải là trận Chung kết ghi nhận số điểm cao nhất nhưng đây lại là mùa được đánh giá có dàn thí sinh "khủng" nhất, khi mỗi thí sinh đều sở hữu thành tích học tập ưu việt.

Từ trái sang: Phan Đăng Nhật Minh, Hà Việt Hoàng, Phạm Hoàng Nhật Long, Phạm Huy Hoàng. Ảnh: Giang Huy

Phan Đăng Nhật Minh đã được biết đến với danh xưng "cậu bé Google" sau màn thể hiện ấn tượng tại chương trình Chinh Phục mùa 1 và giành chức Quán quân. Đặc biệt, chiến thắng trước Hồ Đắc Thanh Chương được xem là cuộc "đụng độ lịch sử", bởi chỉ một năm sau đó, Hồ Đắc Thanh Chương trở thành Quán quân Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 18, còn bản thân Phan Đăng Nhật Minh trở thành Quán quân năm thứ 17 với 300 điểm. Bên cạnh đó, hành trình trong Đường Lên Đỉnh Olympia của Nhật Minh còn gây ấn tượng khi đạt được số điểm kỷ lục 460 điểm ở vòng thi Tháng - số điểm cao nhất được ghi nhận trong lịch sử chương trình.

Hồ Đắc Thanh Chương và Phan Đăng Nhật Minh tại chương trình Chinh Phục mùa 1.

Thanh Chương và Nhật Minh với vòng nguyệt quế Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia mùa 17 và 18.

Một số thành tích nổi bật khác của Nhật Minh: Giải Khuyến khích cuộc thi Olympic tiếng Anh qua Internet dành cho học sinh phổ thông (2014 - 2015); là một trong năm tấm gương học tập truyền cảm hứng do VTC14 bầu chọn; là một trong 10 gương mặt "truyền lửa" (VTV6) và được đề cử ở hạng mục "Nhân vật của năm" của VTV Awards 2017...

Phạm Huy Hoàng (về đích với 240 điểm) và Hà Việt Hoàng (về đích với 235 điểm) cũng thể hiện nhiều điểm chung trong quá trình học tập. Bộ đôi "song Hoàng" trở thành bạn thân khi cùng theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 2019, “Phù thủy toán học” Huy Hoàng tái đấu “bách khoa sống” Việt Hoàng tại sân khấu Siêu Trí Tuệ Việt Nam 2019 và có chiến thắng sát nút trước người bạn đồng niên, khiến khán giả thán phục bởi màn thể hiện xuất sắc.

Việt Hoàng và Huy Hoàng tái đấu tại Siêu Trí Tuệ Việt Nam năm 2019. Ảnh: VieTalents

Hiện tại, Phan Đăng Nhật Minh đang tiếp tục con đường học tập và nghiên cứu tại Australia, Hà Việt Hoàng vẫn xuất hiện trên truyền thông thường xuyên và được biết đến với vai trò cố vấn thí sinh trong chương trình Ai Là Triệu Phú. Trong khi đó, Phạm Huy Hoàng và Phạm Thọ Quốc Long lại kín tiếng trên mạng xã hội.

Hà Việt Hoàng xuất hiện tại Ai Là Triệu Phú với vai trò cố vấn người chơi. Ảnh: FBNV

Nhiều khán giả nhận định, nếu tách lẻ tổ hợp này cho các năm thì cả 4 đều có khả năng đăng quang Quán quân Olympia. Ảnh: VTV