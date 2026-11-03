Thúy Diễm thân thiết bên bố mẹ chồng khi đầy tháng con gái

Thúy Diễm là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của Việt Nam, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim ăn khách. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống hôn nhân viên mãn của cô và ông xã Lương Thế Thành cũng nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt sau khi gia đình chào đón thêm thành viên mới.

Mới đây, Thúy Diễm hạnh phúc chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng nhớ trong tiệc đầy tháng của con gái. Buổi tiệc có sự góp mặt đông đủ của các thành viên trong gia đình, gồm vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành, con trai và đặc biệt là ông bà nội cùng bà ngoại. Tất cả cùng có mặt để chúc mừng cô công chúa nhỏ tròn 1 tháng tuổi.

Gia đình mừng đầy tháng của con gái Thúy Diễm và Lương Thế Thành.

Chia sẻ về khoảnh khắc đầy tháng của con gái, Thúy Diễm hạnh phúc bày tỏ: "Thế là em bé Rosie của ba mẹ đã tròn tháng rồi. Ông bà nội, bà ngoại, ba mẹ và anh hai yêu công chúa nhỏ của gia đình mình thật nhiều. Chúc con một đời an yên, một đời hạnh phúc, thật xinh đẹp, thật đáng yêu, ai cũng yêu quý, tài giỏi, thông minh. Những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này sẽ đến với Rosie. Yêu con thật nhiều".

Trong hình ảnh được chia sẻ, gia đình Thúy Diễm - Lương Thế Thành quây quần bên nhau trong không khí ấm cúng. Đáng chú ý, nữ diễn viên có nhiều khoảnh khắc thân thiết bên bố mẹ chồng. Sự hiện diện của cả ông bà nội và bà ngoại cũng khiến buổi tiệc thêm phần ý nghĩa, khi cô công chúa nhỏ nhận được tình yêu thương từ nhiều thế hệ.

Nhan sắc của Thúy Diễm cũng trở thành điểm thu hút sự chú ý. Dù mới trải qua một tháng kể từ khi sinh con, nữ diễn viên đã xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, tươi tắn. Gương mặt tươi trẻ, thần thái rạng ngời cùng nụ cười hạnh phúc của cô khiến nhiều người không khỏi chú ý.

Hạnh phúc của Thúy Diễm và Lương Thế Thành.

Thúy Diễm và Lương Thế Thành là một trong những cặp đôi được khán giả yêu mến của showbiz Việt. Cả hai bén duyên khi cùng hoạt động nghệ thuật, sau đó chính thức về chung một nhà vào năm 2016. Chuyện tình của hai diễn viên từng nhận được nhiều sự quan tâm bởi cả hai không chỉ đồng hành trong công việc mà còn thường xuyên dành cho nhau những lời yêu thương, sự ủng hộ trong cuộc sống.

Sau khi kết hôn, Thúy Diễm và Lương Thế Thành đón con trai đầu lòng Bảo Bảo. Cậu bé thường xuyên xuất hiện trong những hình ảnh đời thường được bố mẹ chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong 10 năm hôn nhân, Thúy Diễm và Lương Thế Thành nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào. Cặp đôi cũng không ngại thể hiện tình cảm dành cho nhau trước công chúng. Dù đều có lịch trình hoạt động nghệ thuật riêng, cả hai vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để chăm sóc gia đình và đồng hành trong hành trình trưởng thành của con trai.

Thúy Diễm đón con gái chào đời vào tháng 10/2026.