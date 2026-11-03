Dan 'mỹ nhân' Việt Juliet Bảo Ngọc, Lâm Bích Tuyền, Paris Bảo Nhi, Quỳnh Laze lần đầu tiên đóng chung phim điện ảnh mới

Juliet Bảo Ngọc là nữ diễn viên từng xuất hiện trong Tro tàn rực rỡ và Mang mẹ đi bỏ. Trong phim này, cô trở lại với vai Mai, là em gái của Trung (Trần Bảo Sơn thủ vai). Mối quan hệ giữa hai anh em là một trong những yếu tố cảm xúc quan trọng của bộ phim.

Lớn lên từ trại mồ côi, cả hai luôn mang trong mình khát vọng tìm lại cội nguồn và xây dựng một cuộc sống mới. Vai diễn của Juliet Bảo Ngọc không chỉ đòi hỏi khả năng thể hiện tình cảm gia đình, mà còn đưa nữ diễn viên đến với những tình huống căng thẳng và các phân đoạn hành động mới mẻ.

Trong khi đó, Lâm Bích Tuyền và Paris Bảo Nhi là hai gương mặt lần đầu thử sức với điện ảnh sau khi được biết đến qua các cuộc thi sắc đẹp. Lâm Bích Tuyền từng giành danh hiệu Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2024, còn Paris Bảo Nhi ghi dấu ấn tại Miss Universe Vietnam 2024 khi lọt vào top 5.

Cả hai sở hữu ngoại hình nổi bật và phong cách riêng. Nhưng khi bước vào Trên con đường mới, hai "mỹ nhân" phải đối diện với thử thách hoàn toàn khác, hóa thân vào nhân vật và thể hiện cảm xúc trước ống kính điện ảnh.

Nếu Lâm Bích Tuyền mang đến vẻ đẹp dịu dàng cùng những chuyển biến tâm lý của nhân vật, thì Paris Bảo Nhi gây chú ý với phong cách cá tính và thần thái riêng. Đặc biệt, cả hai nhân vật đều có những mối liên hệ với Trung, nhưng mỗi người lại mang một câu chuyện và mục đích khác nhau. Liệu những mối quan hệ ấy sẽ dẫn đến tình yêu, sự tin tưởng hay những biến cố bất ngờ?

Bên cạnh đó, Quỳnh Laze xuất hiện với hình tượng cá tính, mạnh mẽ và khác biệt. Nhân vật của cô gắn liền với thế giới hành động và những tình huống nguy hiểm, góp phần tạo thêm màu sắc cho tuyến nhân vật nữ.

Sự kết hợp giữa Juliet Bảo Ngọc, Lâm Bích Tuyền, Paris Bảo Nhi và Quỳnh Laze tạo nên một tuyến nhân vật đa dạng, từ tình cảm gia đình, tình yêu đến những mối quan hệ phức tạp.

Việc lựa chọn dàn diễn viên với những xuất phát điểm khác nhau cũng thể hiện quan điểm của Trần Bảo Sơn trong quá trình thực hiện bộ phim. Bên cạnh các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, anh muốn trao cơ hội cho những diễn viên trẻ và nhân tố mới, miễn là họ thực sự phù hợp với nhân vật.