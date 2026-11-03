“Chảo lửa” xứ Thanh và tình yêu qua nhiều thế hệ

Được xây dựng từ thời Pháp, sân vận động Thanh Hóa tọa lạc tại số 37 đường Lê Quý Đôn, phường Hạc Thành. Trước đây, sân có tên gọi Căng Xít Tát (phiên âm từ tiếng Pháp Court Stade). Trải qua nhiều thập kỷ, nơi đây vẫn giữ vị trí đặc biệt trong đời sống thể thao địa phương, là một trong những sân bóng đá lâu đời tại Việt Nam.

Không giống nhiều sân vận động có quy mô lớn, sân Thanh Hóa có sức chứa khoảng 14.000 chỗ ngồi với hai khán đài A và B. Nhưng chính không gian ấy lại tạo nên bầu không khí rất riêng. Mỗi khi đội bóng xứ Thanh thi đấu trên sân nhà, sắc vàng phủ kín khán đài, tiếng trống, tiếng hò reo và những lời cổ vũ nối tiếp nhau tạo nên sức nóng cuồng nhiệt. Biệt danh “chảo lửa” cũng từ đó, trở thành dấu ấn khó quên của sân vận động này.

Sân vận động Thanh Hóa là một trong những sân bóng đá lâu đời nhất tại Việt Nam.

Với người hâm mộ, sân vận động Thanh Hóa không đơn thuần là nơi diễn ra những trận cầu. Đó còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm của tuổi trẻ, những buổi chiều cùng bạn bè đến sân, những lần cả gia đình hòa mình vào không khí bóng đá và cả những khoảnh khắc vỡ òa trước một bàn thắng. Ở đây, tình yêu dành cho đội bóng quê hương được thể hiện bằng sự đồng hành bền bỉ, bất kể những mùa giải thành công hay những thời điểm khó khăn.

Qua từng giai đoạn, đội bóng tỉnh nhà đã nhiều lần thay đổi tên gọi, trải qua không ít thăng trầm. Nhưng sân vận động Thanh Hóa vẫn luôn là mái nhà thân thuộc của các thế hệ cầu thủ và cổ động viên. Nơi đây từng chứng kiến nhiều dấu mốc đáng nhớ của bóng đá xứ Thanh, từ những mùa giải thi đấu ấn tượng tại V.League đến những lần đội bóng quê hương chinh phục Cúp Quốc gia, mang về niềm tự hào cho người hâm mộ.

Sân vận động Thanh Hóa - nơi những trận cầu nảy lửa làm bùng cháy cảm xúc, nơi niềm vui chiến thắng hòa cùng những giọt nước mắt tiếc nuối, và cũng là nơi hun đúc tình yêu, niềm tự hào dành cho thể thao quê hương.

Không chỉ gắn với bóng đá chuyên nghiệp, sân vận động Thanh Hóa còn là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện thể thao quan trọng như Đại hội Thể dục thể thao, Hội khỏe Phù Đổng và các giải đấu cấp khu vực, quốc gia. Từ những cuộc tranh tài sôi nổi đến các hoạt động rèn luyện thường ngày, nơi đây góp phần thúc đẩy phong trào thể dục - thể thao, tạo môi trường để các vận động viên phát triển năng lực và nuôi dưỡng niềm đam mê.

Thời gian đã mang đến nhiều đổi thay cho đô thị Thanh Hóa. Những công trình mới xuất hiện, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Giữa những chuyển động ấy, sân vận động vẫn giữ một vị trí riêng - nơi những giá trị thể thao được vun đắp, nơi tình yêu bóng đá được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Không chỉ lưu giữ những dấu ấn của bóng đá, sân vận động Thanh Hóa còn gắn với quá trình phát triển phong trào thể dục - thể thao, nơi tinh thần rèn luyện, ý chí vượt khó và khát vọng chinh phục được vun đắp qua từng thế hệ.

Có thể diện mạo công trình sẽ còn thay đổi theo thời gian, nhưng những ký ức về sắc vàng trên khán đài, những tiếng hô vang và những trận cầu đầy cảm xúc vẫn sẽ ở lại. Bởi sân vận động Thanh Hóa không chỉ là một địa điểm thi đấu, mà còn là nơi lưu giữ một phần ký ức thể thao và niềm tự hào của người dân xứ Thanh.