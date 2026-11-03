Trung Quốc tiếp tục giáng đòn vào Mbappe

Trang Guancha đưa tin sau phát ngôn gây tranh cãi về lãnh tụ của Trung Quốc, ngôi sao Real Madrid - Kylian Mbappe nhận về làn sóng giận dữ từ hàng trăm triệu người dân Trung Quốc.

Chỉ trong vòng 24 giờ, các thương hiệu của Trung Quốc đang hợp tác với Mbappe đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng vì cho rằng anh không tôn trọng văn hóa nước sở tại.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV tạm ngừng phát sóng các trận đấu có sự tham gia của Mbappe. Các tài khoản mạng xã hội của cầu thủ này tại Trung Quốc cũng bị xóa hoặc khóa.

Làn sóng tẩy chay Mbappe chưa ngừng.

Nhưng không chỉ dừng lại ở việc cắt đứt hợp đồng với các thương hiệu của Trung Quốc, dư luận xứ tỷ dân còn gây áp lực với các nhãn hàng khác.

Ngày 2/11, chủ đề "Hãng thể thao Thụy Sĩ On không chấm dứt hợp đồng Mbappe" trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Nhiều ý kiến chỉ trích thương hiệu xử lý khủng hoảng trong im lặng, muốn gây áp lực buộc On phải lựa chọn giữa việc giữ Mbappe hoặc thị trường Trung Quốc.

Ý kiến "On tuyên bố tôn trọng Trung Quốc, nhưng vẫn chưa chia tay Mbappe" đặt câu hỏi về thái độ của thương hiệu nổi tiếng. Nhiều người bình luận: "Không hủy hợp đồng thì tẩy chay".

Sau khi nhận thái độ phẫn nộ từ người dân Trung Quốc, On đã xóa các nội dung quảng bá Mbappe trên Weibo và WeChat, nhưng vẫn giữ hình ảnh của cầu thủ trên các nền tảng quốc tế. Ngoài ra, On còn âm thầm đưa danh mục bóng đá khỏi vị trí nổi bật trên trang chủ toàn cầu, đồng thời gỡ hình ảnh Mbappe tại đây.

Kylian Mbappe ký hợp đồng làm đại sứ của thương hiệu On hồi tháng 9 với thời hạn 10 năm. Không chỉ là gương mặt đại diện quảng cáo, anh còn tham gia phát triển mẫu giày bóng đá đầu tiên của hãng, dự kiến ra mắt năm 2027.

Sau vụ bê bối, danh tiếng của Mbappe tụt dốc nhanh chóng tại Trung Quốc. Trên các thị trường thứ cấp như nền tảng thương mại điện tử Taobao và Xianyu, giá áo đấu có chữ ký của anh giảm mạnh gần 90%, và một lượng lớn các mặt hàng liên quan đã bị gỡ bỏ khỏi kệ.

Các thương hiệu hợp tác với Mbappe như Dior, Hublot, Loewe, Oakley phải ẩn/xóa hình ảnh liên quan đến ngôi sao Real Madrid. Đây là phản ứng dây chuyền và cho thấy cách đối xử cứng rắn của công chúng xứ tỷ dân với những ngôi sao xúc phạm dân tộc mình.

Họ sẽ tìm mọi cách gây áp lực với các thương hiệu, cắt đứt con đường kiếm tiền của các ngôi sao và những thương hiệu, công ty, đội bóng liên quan, nhằm khiến ảnh hưởng tiêu cực lan rộng, buộc các bên phải có thái độ cúi đầu.

Các thương hiệu vốn không liên quan tới sự việc, chỉ cần hợp tác với Mbappe cũng bị tẩy chay.

Sau khi bị cắt đứt hợp đồng quảng cáo, Mbappe được cho là sẽ mất từ 7-10 triệu Euro mỗi năm khi bị khán giả Trung Quốc quay lưng. Ngoài ra anh cũng phải đối mặt với các khoản phạt vi phạm hợp đồng từ các công ty quảng cáo vì những tổn thất do hành vi sai trái của người đại diện gây ra.