Kai và Sehun (EXO) khởi động với nhóm nhỏ

SM Entertainment đã xác nhận thông tin này: "Kai và Sehun sẽ phát hành album nhóm nhỏ (unit) đầu tiên của họ vào tháng Mười Hai này. Rất mong nhận được sự quan tâm và mong đợi từ quý vị".

Cả hai thành viên đều sinh năm 1994 và thường được người hâm mộ gọi thân mật là "94z". Họ đóng vai trò quan trọng trong các màn trình diễn của EXO, được công nhận nhờ kỹ năng vũ đạo mạnh mẽ, ngoại hình cuốn hút cùng phong thái biểu diễn đầy ấn tượng trên sân khấu.

Mặc dù đây là lần đầu tiên cả hai chính thức ra mắt với tư cách là một nhóm nhỏ, nhưng trước đó, Kai và Sehun đã nhiều lần thể hiện sự ăn ý tuyệt vời cùng nhau.

Vào tháng 9/2025, Sehun đã xuất hiện bất ngờ với tư cách khách mời trong buổi hòa nhạc solo encore (diễn lại) đầu tiên của Kai, khi cả hai cùng đứng chung trên sân khấu. Họ cũng từng tái hợp trong các chương trình giải trí, như Sehun đã góp mặt trong chương trình tạp kỹ trực tuyến Jeongwating của Kai. Ngoài ra, cả hai còn tham gia cùng nhau với tư cách là bạn đồng hành trong chương trình World Dice Tour 4 của đài ENA.

Sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt vào tháng Mười Hai này hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ cơ hội chiêm ngưỡng màn kết hợp của cả hai trong vai trò một bộ đôi. Các thông tin chi tiết hơn, bao gồm tên chính thức của album và ngày phát hành, hiện vẫn chưa được công bố.

Bên cạnh đó, Kai và Sehun vẫn duy trì các hoạt động cá nhân. Trong sự nghiệp của mình, Kai đã phát hành bốn EP solo, trong khi Sehun gần đây đã mở rộng phạm vi hoạt động ra quốc tế với việc ra mắt đĩa đơn tiếng Trung đầu tiên vào tháng 7/2026. Dự án sắp tới sẽ đánh dấu hoạt động nhóm nhỏ chính thức đầu tiên của Kai, và là lần thứ hai đối với Sehun (sau khi anh từng hợp tác cùng Chanyeol trong nhóm nhỏ EXO-SC).

Trong khi đó, EXO đã có một năm bận rộn với các hoạt động kỷ niệm 14 năm thành lập nhóm. Vào tháng 1/2026, nhóm đã phát hành album phòng thu thứ tám mang tên REVERXE, với ca khúc chủ đề là Crown. Album này đã đạt doanh số hơn một triệu bản và gặt hái thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước cũng như quốc tế.

Tiếp đó, EXO đã thực hiện chuyến lưu diễn solo thứ sáu mang tên EXO PLANET #6 - EXhOrizon, bao gồm 27 đêm diễn tại 14 khu vực khác nhau trong khoảng thời gian từ tháng tư đến tháng bảy. Nhóm dự kiến ​​sẽ khép lại chuyến lưu diễn bằng ba đêm diễn bổ sung tại KSPO DOME ở Seoul, diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8/11.

Với các đêm diễn bổ sung của EXO sắp tới cùng màn ra mắt của nhóm nhỏ gồm Kai và Sehun vào tháng Mười Hai, người hâm mộ có rất nhiều điều để mong đợi từ nhóm và các thành viên trước khi năm nay kết thúc.