'Bông hồng lai' đang gây sốt

Theo tờ Tistory, OA - thành viên của nhóm nhạc nữ tân binh A2O LITE ra mắt vào tháng 10 - đang thu hút sự chú ý vì ngoại hình gợi nhớ đến nhiều ngôi sao, chẳng hạn Olivia Hussey, Eugene của SES và Jessica của SNSD. Tên thật của nữ ca sĩ là OA Angel, mang 2 dòng máu Nhật Bản, Mỹ và từng làm người mẫu nhí trước khi ra mắt cùng nhóm nhạc. Ảnh: iMBC, Fansite.

Trong A2O LITE, OA đảm nhận vai trò visual nhờ ngoại hình nổi trội, kỹ năng trình diễn tốt. Cô đồng đều nhiều kỹ năng, từ hát, nhảy tới biểu cảm trên sân khấu. Nhờ thế, “bông hồng lai” này nhanh chóng thu hút lượng fan đông đảo sau khi ra mắt. Ảnh: News1, Sports Chosun.

Theo tờ KBS đưa tin ngày 3/11, A2O LITE đã giành được 8 chiến thắng trên các chương trình âm nhạc với bài hát đầu tay NEON. Kết quả này không chỉ chứng minh thành tựu âm nhạc của nhóm mà còn cho thấy họ có khả năng trình diễn và kỹ năng biểu diễn ấn tượng. Hiếm có nhóm nhạc nào đạt thành tích ấn tượng ngay khi ra mắt như A2O LITE. Có thể nói, nhóm nhạc này đã tạo cơn sốt tại thị trường Hàn Quốc những ngày qua. Ảnh: Fansite.

A2O LITE gồm 9 thành viên là Young, OA, Ayune, Aijing, Himeki, Rada, Sili, Bora, Merci. Nhóm do Lee Soo Man - CEO cũ của SM Entertainment - thành lập, đào tạo. Trong màn trình diễn NEON, các thành viên đã thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng ngay cả trong những động tác nhanh, mạnh mẽ, liên tục thay đổi đội hình. Họ hoàn thiện sân khấu đầy năng lượng với đoạn nhảy break ấn tượng. Khi theo dõi màn trình diễn của nhóm nhạc này, khán giả cảm thấy họ tràn đầy năng lượng và sức trẻ. Ảnh: SBS.

Ca khúc NEON vẫn đang tiếp tục thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc trong thời gian dài. Bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Melon TOP 100 suốt 18 ngày liên tiếp, đồng thời lọt vào TOP 10 của cả hai bảng xếp hạng toàn cầu lớn của Billboard tại Mỹ và đứng đầu bảng xếp hạng Oricon Weekly Streaming Rising Ranking tại Nhật Bản. Điều đó cho thấy sự hiện diện mạnh mẽ của nhóm nhạc trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và quốc tế. Ảnh: Fansite.

Trong nhóm, OA và Aijing là 2 thành viên nhỏ tuổi nhất. Họ đều sinh năm 2013. Việc họ ra mắt khi còn quá nhỏ tuổi cũng gây tranh luận suốt những ngày qua. Nhiều khán giả và chuyên gia lo ngại về vấn đề sức khỏe thể chất cũng như tinh thần khi họ sớm bước vào môi trường giải trí đầy cạnh tranh.