Đoàn Thiên Ân đứng trước cơ hội làm điều chưa từng có

Đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, Đoàn Thiên Ân từng được khán giả biết đến chủ yếu với danh hiệu hoa hậu và các hoạt động giải trí. Tuy nhiên, sau khi lấn sân điện ảnh vào năm 2024, người đẹp sinh năm 2000 liên tục có cơ hội thử sức với những dạng vai khác nhau. Từ Công tử Bạc Liêu, Nụ Hôn Bạc Tỷ đến Hẹn Em Ngày Nhật Thực và mới nhất là Án Mạng Karaoke, cô đang từng bước xây dựng hình ảnh diễn viên thay vì chỉ dừng lại ở danh xưng nàng hậu.

Đáng chú ý, Án Mạng Karaoke có thể trở thành bước ngoặt mới trong hành trình này. Trong buổi cinetour, phía nhà sản xuất 89s Group chia sẻ mong muốn phát triển một vũ trụ trinh thám riêng, có cách mở rộng câu chuyện tương tự mô hình vũ trụ linh dị từng được khai thác trong điện ảnh Việt. Bộ phim được xây dựng với cái kết mở, tạo tiền đề để các nhân vật tiếp tục xuất hiện trong những vụ án mới nếu tác phẩm đạt kết quả phòng vé khả quan.

Đoàn Thiên Ân có cơ hội trở thành nàng hậu đầu tiên sở hữu series phim điện ảnh riêng. Ảnh: FBNV

Đại diện nhà sản xuất còn tiết lộ đã chuẩn bị kịch bản cho hai phần tiếp theo, khiến khán giả tò mò về tương lai của loạt phim. Một trong những chi tiết được quan tâm là quá khứ bị bắt cóc của nhóm nhân vật do Nhí (Quỳnh Lý thủ vai) đại diện. Đây có thể trở thành chất liệu để ê-kíp tiếp tục mở rộng câu chuyện, đồng thời khai thác sâu hơn những bí ẩn chưa được giải đáp ở phần đầu.

Trong trường hợp dự án được bật đèn xanh, nhân vật Tâm do Đoàn Thiên Ân đảm nhận có cơ hội trở thành một trong những gương mặt dẫn dắt mạch truyện. Hình tượng nữ phóng viên điều tra cũng tạo điều kiện để cô tiếp tục phát triển nhân vật qua nhiều vụ án, thay vì chỉ xuất hiện trong một tác phẩm độc lập. Dù chưa có xác nhận chính thức về dàn diễn viên trở lại, khả năng Thiên Ân tiếp tục đồng hành cùng series vẫn là điều được khán giả chờ đợi.

Nếu kế hoạch này thành hiện thực, người đẹp sinh năm 2000 có cơ hội tạo nên dấu ấn đặc biệt: trở thành nàng hậu sở hữu vai diễn xuyên suốt một loạt phim điện ảnh thuộc thể loại trinh thám. Đây cũng là hướng phát triển đáng chú ý trong bối cảnh nhiều hoa hậu lựa chọn thử sức với phim ảnh nhưng không phải ai cũng có cơ hội gắn bó lâu dài với một thương hiệu điện ảnh riêng.

Thiên Ân liên tục thử sức với những dạng vai khác nhau sau khi lấn sân diễn xuất. Ảnh: FBNV

Ở góc độ diễn xuất, Án Mạng Karaoke còn cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh của Thiên Ân. Sau vai Bảy Loan trong Công tử Bạc Liêu, Thúy Vân ở Nụ Hôn Bạc Tỷ và nhân vật mang màu sắc tình cảm trong Hẹn Em Ngày Nhật Thực, cô tiếp tục thử sức với hình tượng nữ phóng viên điều tra. Diễn xuất trong dự án mới được ghi nhận có sự tiến bộ về đài từ so với tác phẩm trước đó, đồng thời mang đến màu sắc khác biệt cho hành trình làm nghề của nàng hậu. Dẫu vậy, khả năng thể hiện những phân đoạn tâm lý phức tạp vẫn là thử thách cô cần tiếp tục chinh phục.

Không chỉ có thêm cơ hội phát triển về chuyên môn, Thiên Ân còn sở hữu thành tích phòng vé đáng chú ý. Tính riêng ba bộ phim Nụ Hôn Bạc Tỷ, Hẹn Em Ngày Nhật Thực và Án Mạng Karaoke, các tác phẩm đã mang về tổng doanh thu hơn 370 tỷ đồng. Trong đó, Nụ Hôn Bạc Tỷ đạt khoảng 211 tỷ đồng, Hẹn Em Ngày Nhật Thực thu về khoảng 117 tỷ đồng và Án Mạng Karaoke ghi nhận khoảng 46 tỷ đồng. Nếu tính cả Công tử Bạc Liêu, nàng hậu đã có gia tài gồm 4 phim điện ảnh kể từ khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất.

Với những con số này, Thiên Ân đang trở thành một trong những hoa hậu có thành tích phòng vé nổi bật của điện ảnh Việt. Dù vậy, cô vẫn đứng sau Kỳ Duyên về tổng doanh thu từ các dự án được đề cập, với hơn 400 tỷ đồng từ Bộ Tứ Báo Thủ và Chị Chị Em Em 3.

Vai diễn trong Án Mạng Karaoke mở ra cơ hội mới cho hành trình làm nghề của Thiên Ân.

Từ một hoa hậu lần đầu chạm ngõ điện ảnh, Đoàn Thiên Ân đang có nhiều cơ hội mở rộng con đường nghệ thuật. Nếu Án Mạng Karaoke tiếp tục được phát triển thành series, đây không chỉ là dấu mốc mới của nhà sản xuất mà còn có thể giúp nàng hậu xây dựng một thương hiệu diễn xuất riêng. Tuy nhiên, để biến kỳ vọng thành dấu ấn thực sự, cô vẫn cần chứng minh khả năng duy trì sức hút và tiến bộ qua từng phần phim.