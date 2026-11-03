'Trại Buôn Người' áp sát kỷ lục của Trấn Thành

Sau hơn một tháng ra rạp, Trại Buôn Người vẫn duy trì sức hút đáng chú ý tại phòng vé Việt. Tính đến sáng 3/11, bộ phim ghi nhận doanh thu gần 494 tỷ đồng, chính thức tiến sát cột mốc 500 tỷ đồng và tạo thêm áp lực cho những kỷ lục doanh thu trước đó.

Đáng chú ý, tác phẩm hiện chỉ còn cách thành tích 551 tỷ đồng của Mai khoảng 57 tỷ đồng. Đây là bộ phim do Trấn Thành đạo diễn, từng tạo nên cột mốc thương mại nổi bật của điện ảnh Việt. Khoảng cách ngày càng thu hẹp khiến cuộc đua giữa Trại Buôn Người và kỷ lục của Trấn Thành nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Trại Buôn Người chỉ còn cách thành tích 551 tỷ đồng của Mai khoảng 57 tỷ đồng.

Nếu tiếp tục duy trì tốc độ bán vé hiện tại, Trại Buôn Người hoàn toàn có cơ hội tiến gần hơn đến thành tích của Mai. Tuy nhiên, việc có thể vượt qua cột mốc 551 tỷ đồng hay không vẫn phụ thuộc vào sức bền của phim trong những tuần công chiếu tiếp theo.

Một trong những yếu tố đáng chú ý là Trại Buôn Người vẫn giữ được lượng khán giả nhất định dù đã ra rạp hơn một tháng. Bộ phim hiện nằm trong nhóm dẫn đầu phòng vé, xếp sau Chị Chị Em Em 3 và ghi nhận hơn 4.500 vé bán ra mỗi ngày.

Không chỉ tạo dấu ấn về thương mại, Trại Buôn Người còn được chú ý nhờ chủ đề mang tính thời sự. Tác phẩm khai thác những góc khuất liên quan đến nạn mua bán người, lừa đảo trực tuyến và các thủ đoạn dụ dỗ nạn nhân bằng lời hứa hẹn về công việc nhẹ nhàng, thu nhập cao. Thông điệp cảnh báo của bộ phim cũng nhận được sự quan tâm khi được trang Thông tin Chính phủ chia sẻ.

Một điểm có thể ảnh hưởng đến chặng đua tiếp theo là khả năng mở rộng đối tượng khán giả. Hiện tại, Trại Buôn Người được phân loại T18, giới hạn người xem từ đủ 18 tuổi. Nếu có thêm phiên bản T13 được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, bộ phim có thể tiếp cận thêm nhóm khán giả học sinh, sinh viên. Đây được xem là một trong những yếu tố có thể giúp tác phẩm duy trì sức mua vé, dù khả năng phát hành phiên bản mới vẫn chưa được xác nhận.

Steven Nguyễn và Huỳnh Minh Kiên trong Trại Buôn Người.

Về nội dung, Trại Buôn Người xoay quanh Ny (Steven Nguyễn), chàng trai miền Tây có cuộc sống bình dị nhưng bất ngờ rơi vào biến cố khi em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên) bị lừa vào đường dây buôn người ở khu vực biên giới. Trong hành trình giải cứu em gái, Ny cùng người bạn thân Báu (Trầm Minh Hoàng) bị bắt giữ và đưa vào một khu trại chuyên vận hành hoạt động lừa đảo trực tuyến. Tại đây, những nạn nhân bị tước đoạt tự do, ép buộc thực hiện các cuộc gọi lừa đảo và phải tìm cách sinh tồn giữa môi trường khắc nghiệt.

Bên cạnh Steven Nguyễn, bộ phim còn quy tụ nhiều gương mặt đáng chú ý. Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Tài, người quản lý khu trại với tính cách tàn nhẫn, thường xuyên kiểm soát và hành hạ các nạn nhân. NSND Như Quỳnh vào vai người mẹ đi tìm con, mang đến tuyến cảm xúc về tình mẫu tử. Đinh Viết Tường hóa thân thành Nhân, một nạn nhân mắc hội chứng Tic, trong khi Huỳnh Minh Kiên đảm nhận vai Út Đẹt.

Ngoài ra, tác phẩm còn có sự tham gia của Quách Ngọc Tuyên, Tùng Mint, Khánh My và nhiều diễn viên khác. Những câu chuyện đan xen giữa các nhân vật góp phần mở rộng bức tranh về những người bị mắc kẹt trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

Với doanh thu gần 494 tỷ đồng, Trại Buôn Người đang đứng trước cơ hội ghi thêm dấu mốc quan trọng cho điện ảnh Việt. Trong khi đó, kỷ lục 551 tỷ đồng của Mai vẫn là cột mốc mà Trấn Thành đang nắm giữ. Chặng đường còn lại của bộ phim vì thế tiếp tục nhận được sự chú ý, đặc biệt khi khoảng cách giữa hai tác phẩm đã được rút ngắn đáng kể.