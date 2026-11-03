Phần thi ứng xử Hoa hậu Việt Nam 2026 hút gần 4.000 câu hỏi từ công chúng

25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đang bước vào những hoạt động cuối cùng trước đêm Chung kết tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, Hải Phòng. Từ 25 gương mặt, ban tổ chức sẽ lần lượt lựa chọn Top 15, Top 10 và Top 5 trước khi tìm ra chủ nhân vương miện “Ngọc Liên Diệu Nhật”, người kế nhiệm Hoa hậu Hà Trúc Linh.

Trước đó, tại đêm Chung khảo toàn quốc diễn ra ngày 10/10, 25 thí sinh đã được lựa chọn từ 53 cô gái tham dự cuộc thi. Trong quá trình chuẩn bị cho vòng Chung kết, các thí sinh được rèn luyện kỹ năng trình diễn, giao tiếp, ứng xử và tham gia nhiều hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa, cộng đồng tại Hải Phòng.

Các thành viên ban tổ chức cuộc thi chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại họp báo sáng 3/11. Ảnh: BTC

Phát biểu tại họp báo sáng 3/11, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - cho biết các thí sinh đã trải qua 3 tháng sinh hoạt tại nhà chung và 6 tháng kể từ thời điểm đăng ký dự thi. Qua quá trình rèn luyện, những cô gái từng bỡ ngỡ ở vòng đầu đã có sự thay đổi rõ rệt, tự tin hơn khi trình diễn và thể hiện bản thân trước công chúng.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, cuộc thi là một chặng đường trải nghiệm và trưởng thành. Dù kết quả cuối cùng ra sao, mỗi thí sinh đều có thể xem những gì tích lũy được tại Hoa hậu Việt Nam là hành trang cho hành trình tiếp theo trong cuộc sống và sự nghiệp.

Đáng chú ý, phần thi ứng xử của Top 5 năm nay nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Tính đến ngày 31/10, Ban tổ chức đã tiếp nhận gần 4.000 câu hỏi từ khoảng 3.200 người. Nội dung tập trung vào nhiều vấn đề được xã hội quan tâm như trí tuệ nhân tạo, ảnh hưởng của mạng xã hội, bình đẳng giới, áp lực thành công đối với người trẻ, lòng nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, bảo tồn bản sắc văn hóa và hội nhập quốc tế.

Các người đẹp chụp hình tại sự kiện. Ảnh: BTC

Ban tổ chức tiếp tục nhận câu hỏi đến hết ngày 6/11, sau đó lựa chọn những nội dung phù hợp để đưa vào phần thi ứng xử. Đây được xem là một trong những thử thách quan trọng, đòi hỏi các thí sinh không chỉ có khả năng diễn đạt mà còn thể hiện tư duy, quan điểm và trách nhiệm trước những vấn đề của đời sống đương đại.

Trong đêm Chung kết, 25 thí sinh sẽ lần lượt tham gia các phần trình diễn áo dài, áo tắm, trang phục dạ hội và đồng diễn. Qua từng vòng thi, những gương mặt nổi bật sẽ được lựa chọn vào Top 15, Top 10 và Top 5. Năm thí sinh cuối cùng sẽ bước vào phần thi ứng xử để tìm ra Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2 cùng các danh hiệu khác.

Tại họp báo, ban tổ chức cũng giới thiệu bộ vương miện và quyền trượng mang tên “Ngọc Liên Diệu Nhật”. Lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen đón ánh dương, thiết kế gửi gắm thông điệp về vẻ đẹp thanh khiết, sức sống bền bỉ, niềm tin và khát vọng hướng tới tương lai. Vương miện dành cho người chiến thắng danh hiệu cao nhất, trong khi quyền trượng tượng trưng cho bản lĩnh và trách nhiệm của người đảm nhận sứ mệnh mới.

Hoa hậu Hà Trúc Linh (trái) tại sự kiện. Ảnh: BTC

Đêm Chung kết cũng là thời điểm Hoa hậu Hà Trúc Linh khép lại nhiệm kỳ sau hơn một năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024. Cùng hai Á hậu Châu Anh và Vân Nhi, cô đã tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, văn hóa và xã hội trong thời gian đương nhiệm.

Chia sẻ trước thời khắc chuyển giao, Hà Trúc Linh nhìn nhận đây là hành trình giúp bản thân trưởng thành, bản lĩnh hơn và hiểu rõ trách nhiệm đi cùng danh hiệu.

Tối 7/11 tới, Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ chính thức tìm ra chủ nhân mới của vương miện “Ngọc Liên Diệu Nhật”, mở đầu nhiệm kỳ tiếp theo với những kỳ vọng về nhan sắc, trí tuệ, văn hóa và tinh thần cống hiến.