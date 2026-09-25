Bài 3: Người 'truyền lửa' giữa đại ngàn

Bài 2: “Bông hồng thép” giữ đại ngàn

Gieo niềm tin cho cộng đồng

Nặng lòng với rừng, Mì Nò lặng lẽ truyền tình yêu đó đến cộng đồng. Bên bếp lửa hồng, qua những câu chuyện mộc mạc bằng tiếng Hà Nhì, Mì Nò kể cho bà con về những cánh rừng đầu nguồn, những dòng nước nuôi sống bản làng, về mùa nương và cuộc sống bình yên được gìn giữ qua bao thế hệ. Cứ thế, qua từng câu chuyện, từng lần gặp gỡ, tình yêu và ý thức giữ rừng dần được gieo xuống, bén rễ trong mỗi bản làng, để ngày càng có thêm những bàn tay cùng chung sức giữ màu xanh quê hương.

Pờ Mì Nò và người dân xã Sín Thầu tích cực tuần tra, bảo vệ những cánh rừng quê hương.

“Người Hà Nhì rất yêu rừng! Với họ, rừng được ví như một báu vật. Vì vậy, tôi luôn cố gắng gần gũi, trò chuyện, tuyên truyền để bà con hiểu hơn về giá trị của rừng và cùng chung tay bảo vệ. Tôi thường tranh thủ những buổi gặp gỡ, những lần lên bản, vào rừng cùng bà con để chia sẻ những điều gần gũi, dễ hiểu nhất. Khi bà con đã hiểu, đã yêu rừng và thấy được lợi ích từ rừng thì việc bảo vệ rừng sẽ trở thành ý thức tự giác và việc chung của cả cộng đồng”. - Pờ Mì Nò chia sẻ.

“Đã nhiều lần cùng Mì Nò và tổ tuần tra băng rừng, vượt suối kiểm tra, kiểm soát rừng, tôi rất ấn tượng với cô gái Hà Nhì nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, bền bỉ. Mỗi lần đi rừng, Mì Nò luôn thoăn thoắt, khi dẫn đường, lúc dừng lại chỉ cho mọi người những dấu vết giữa đại ngàn. Mì Nò cũng luôn rất gần gũi, chia sẻ những câu chuyện về rừng, về cách gìn giữ và bảo vệ rừng… Chính sự chân thành và nhiệt tình ấy khiến bà con thêm tin, thêm quý và cùng chung tay bảo vệ rừng”, anh Chang Lòng Cà, Trưởng bản Leng Su Sìn chia sẻ.

Anh Pờ A Nhớ, bản Phứ Ma cho hay: “Từ bao đời nay, bà con luôn coi rừng là tài sản chung của bản, gắn bó mật thiết với cuộc sống. Mì Nó thường tuyên truyền, nhắc nhở bà con luôn chung tay bảo vệ rừng, không chặt phá, xâm lấn rừng. Có những hôm đường rừng xa, dốc cao, đi lại rất vất vả, nhưng bà con vẫn không ngại khó, ngại khổ, cùng nhau giữ từng cánh rừng, từng mảng xanh cho bản làng”.

Bằng tình yêu sâu nặng với rừng, sự tận tâm và trách nhiệm của người đảng viên, kiểm lâm viên, Mì Nò ngày càng nhận được sự tin yêu, quý mến của đồng bào Hà Nhì. Từ những câu chuyện mộc mạc, những việc làm thiết thực, tình yêu rừng dần lan tỏa trong cộng đồng, để rồi ở mỗi gia đình, mỗi bản làng ngày càng có thêm những bàn tay cùng chung sức giữ gìn màu xanh của những cánh rừng nơi cực Tây Tổ quốc.

Cán bộ và nhân dân các dân tộc xã Sín Thầu tích cực tham gia trồng cây.

BOX: Năm 2025, xã Sín Thầu có 36.789,82ha diện tích có rừng. Hiện toàn xã có 47 chủ rừng, gồm 26 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân; 19 chủ rừng là cộng đồng bản; 1 chủ rừng là UBND xã và 1 chủ rừng là Đồn Biên phòng Sen Thượng. Mỗi chủ rừng không chỉ trực tiếp quản lý, bảo vệ diện tích rừng được giao mà còn góp phần tạo nên “những thành trì xanh” vững chắc, chung sức giữ màu xanh đại ngàn nơi biên cương cực Tây Tổ quốc.

Để rừng Sín Thầu mãi thêm xanh

Những cánh rừng nơi cực Tây vẫn sừng sững xanh thẳm qua bao mùa mưa nắng, ôm lấy bản làng và biên cương Sín Thầu. Với tỷ lệ che phủ rừng đạt 71,05%, Sín Thầu tự hào là địa phương đứng “tốp” đầu về bảo vệ, phát triển rừng của tỉnh Điện Biên. Màu xanh ấy được gìn giữ bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu của những cán bộ, đảng viên như Pờ Mì Nò và trên hết là sự chung sức, đồng lòng của người dân.

Trong tín ngưỡng dân gian người Hà Nhì có tục thờ thần rừng, ở mỗi bản lại có một khu rừng thiêng không ai được chặt phá. Đặc biệt, vào tháng 2 âm lịch hàng năm, người Hà Nhì nơi đây lại tổ chức Lễ cúng bản (hay còn gọi là lễ Gạ Ma Thú) - nghi lễ lớn, quan trọng nhất trong năm. Lễ hội này nhằm mục đích cầu cúng các vị thần, trong đó có thần rừng thiêng và tổ tiên phù hộ để năm mới mưa thuận, gió hòa, mọi người trong bản mạnh khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn.

Pờ Mì Nò và đồng nghiệp lặng lẽ giữ màu xanh nơi biên cương cực Tây Tổ quốc.

Anh Lỳ Sì Pò, người dân bản Á Di chia sẻ: “Người Hà Nhì đã sinh sống ở mảnh đất này qua nhiều thế hệ và từ lâu luôn có ý thức đoàn kết, chung sức bảo vệ rừng, đồng thời khai thác hợp lý những giá trị mà rừng mang lại. Trên cơ sở chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng với cán bộ kiểm lâm chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con nâng cao ý thức, cùng tham gia quản lý, bảo vệ diện tích rừng được giao”.

Ông Đàm Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Sín Thầu cho biết: “Hiếm có nơi nào như Sín Thầu, nơi mỗi người dân đều trở thành một lá chắn vững chắc giữa đại ngàn. Người dân gắn bó với rừng như gắn bó với chính cuộc sống của mình, cùng lực lượng chức năng góp sức giữ từng cánh rừng. Người góp công tuần tra, người nhắc nhở bà con không xâm hại rừng, người sẵn sàng có mặt khi rừng cần. Từ đó tạo thành thế trận giữ rừng bền chặt, để những cánh rừng nơi cực Tây luôn xanh mãi, trở thành lá chắn bền vững cho cuộc sống hôm nay và mai sau”.

Chia tay Sín Thầu và “bông hồng thép” giữ đại ngàn, chúng tôi lặng lẽ rời những cung đường rừng, mang theo hình ảnh người con Hà Nhì Pờ Mì Nò và màu xanh quê hương. Phía sau những bước chân ấy là cả một tình yêu sâu nặng với rừng, là những câu chuyện được kể bằng tiếng Hà Nhì, những lần băng rừng, vượt suối và những bàn tay cộng đồng cùng góp sức giữ rừng. Chiều nơi cực Tây chậm rãi khép lại, nhưng hành trình giữ màu xanh của Pờ Mì Nò và người dân Sín Thầu vẫn tiếp tục, lặng thầm như dòng suối len qua đại ngàn.