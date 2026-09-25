665 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM cung cấp

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, ngày 25/9, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục được triển khai tại Khu B.

Trong ngày, các lực lượng đã xử lý hơn 200m³ đất, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu A. Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn để phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ tìm kiếm.

Trong ngày 25/9, tại Khu B, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 1 di vật kèm theo.

Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một dấu tích của những người đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về. Công việc tìm kiếm vì thế vẫn được các lực lượng kiên trì thực hiện, với mong muốn đưa các liệt sĩ về gần hơn với gia đình, quê hương.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM cung cấp

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 25/9/2026, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 665 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 299 bộ có di vật.

Trong tổng số này, 632 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 bộ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai. Những bước đào đất, tìm kiếm tưởng như lặng lẽ mỗi ngày đang góp phần làm sáng tỏ thêm những phần còn lại của lịch sử, đưa những người đã nằm lại sau chiến tranh trở về với tên tuổi, gia đình và quê hương.