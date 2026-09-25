NSND Thanh Ngoan hát chèo, Vân Dung mang tiếng cười đến đêm hội Trung thu

Tối 24/9, chương trình nghệ thuật Trẩy hội trăng rằm diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và các tài năng nhí.

Chương trình do Chi hội Nữ trí thức khối Văn hóa Nghệ thuật (Hội Nữ trí thức Việt Nam) tổ chức, dành tặng các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu, trong đó có con em các gia đình thương binh, liệt sĩ.

Một trong những tiết mục được khán giả nhí yêu thích là tiểu phẩm hài “Phù thủy” do nghệ sĩ Vân Dung và diễn viên Thanh Hòa thể hiện.

Nghệ sĩ Vân Dung và diễn viên Thanh Hòa mang tiếng cười đến chương trình qua tiểu phẩm “Phù thủy”.

Khác với hình ảnh quen thuộc trên sân khấu truyền hình, Vân Dung xuất hiện trong tạo hình bà phù thủy. Màn tung hứng của hai nghệ sĩ tạo nên những tình huống dí dỏm, mang lại tiếng cười cho các khán giả nhỏ tuổi.Tiết mục mang lại không khí vui nhộn cho đêm hội Trung thu.

Từ sắc màu hài hước của sân khấu kịch, chương trình tiếp tục đưa khán giả trở về với âm hưởng truyền thống qua tiết mục Vui Tết Trung thu, do NSND Thanh Ngoan cùng Câu lạc bộ Moonkid biểu diễn, dưới sự dàn dựng của đạo diễn - ca sĩ Nguyễn Như Khôi.

Thay vì giữ cách thể hiện quen thuộc của chèo, xẩm, tiết mục được xây dựng theo hướng trẻ trung, tăng tương tác với khán giả nhí. NSND Thanh Ngoan vừa biểu diễn vừa giao lưu, tạo không khí sôi động dưới sân khấu.

NSND Thanh Ngoan biểu diễn chèo xẩm “Vui Tết Trung thu” cùng các em nhỏ trên sân khấu.

Ở tuổi 60, nữ nghệ sĩ vẫn xuất hiện đầy năng lượng, cùng các em nhỏ hòa vào giai điệu của tiết mục. NSND Thanh Ngoan cho rằng việc đưa nghệ thuật truyền thống đến với khán giả trẻ đòi hỏi cách tiếp cận phù hợp.

Khán giả cũng được thưởng thức tiết mục tạo hình trên đôi giày trượt do NSƯT Quốc Đông và NSƯT Khánh Vân, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, biểu diễn; NSND Tâm Chính dàn dựng.

Các nghệ sĩ thực hiện nhiều động tác kỹ thuật khó, trong đó có những màn xoay người trên bàn xoay. Phần trình diễn nhận được sự hưởng ứng của khán giả.

NSƯT Quốc Đông và NSƯT Khánh Vân trình diễn xiếc trên đôi giày trượt.

Chương trình còn có sự góp mặt của các tài năng nhí như Quán quân Giọng hát Việt nhí Trịnh Nguyễn Hồng Minh với các ca khúc Em đi xem hội trăng rằm, Giấc mơ và Quán quân Kiều Minh Tâm với Rock vầng trăng. Tiết mục Ý nghĩa Trung thu có sự tham gia của diễn viên Minh Châu trong vai chị Hằng, ca sĩ Hoài Nam vai chú Cuội và NSƯT Sơn Hài vai Thần Nông.

Theo NSND Lệ Ngọc, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức khối Văn hóa Nghệ thuật, Trưởng ban tổ chức, Trung thu không chỉ là ngày hội của trẻ em mà còn là dịp để nhắc nhớ những giá trị văn hóa truyền thống.

“Trung Thu không chỉ là ngày hội của trẻ em mà còn là dịp để mỗi người Việt Nam trở về với những giá trị đẹp đẽ của dân tộc. Nếu chúng ta có thể gieo vào tuổi thơ của đứa trẻ một câu chuyện về lòng biết ơn, một bài hát về quê hương... là đã góp một phần để truyền thống không bị lãng quên”, NSND Lệ Ngọc bày tỏ. Dịp này, Ban tổ chức trao quà cho 40 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần mang đến một mùa Trung thu ấm áp cho các em.